Contra la violència masclista, organitzem la república

Amb la voluntat de construir una societat feminista, des de Poble Lliure ens manifestem el 25 de novembre, diada per l'eradicació de la violència masclista, remarcant les següents línies de treball per acabar amb els feminicidis, 25 arreu dels Països Catalans aquest 2018, i les violències quotidianes que pateixen totes les dones:

- Per la recuperació immediata per part del govern de la Generalitat dels articles tombats pel Tribunal Constitucional de la Llei Catalana d'Igualtat 2015 referents a la desigualtat de gènere i a l'assetjament sexual als centres de treball i per l'aplicació efectiva de tots els articles de la Llei.

- Per l 'eradicació de la violència institucional dels jutjats catalans de manera immediata. Per l'atribució de les ordres d'allunyament requerides a totes les supervivents de violència masclista.

- Per la formació feminista i per la prevenció, detecció i actuació vers les violències masclistes a tots els nivells i àmbits de la societat, especialment als centres educatius, mèdics, serveis socials, cossos de seguretat i jutjats, però també entre la militància i l'activisme independentista des de l'autocrítica i la voluntat de millora personal i política.

- Per la construcció de la República Catalana amb una mirada inqüestionablement feminista. Treballem per la introducció de la perspectiva feminista de forma transversal al Procés Constituent i per l'aplicació de mecanismes de correcció paritaris en totes les institucions republicanes. L'eradicació de la violència masclista ha de ser una qüestió d'estat a la República Catalana.

- Per l'autoorganització del moviment feminista a cada racó del país i a tots els centres educatius i de treball, cap a un nou 8 de març on tot torni a aturar-se per fer trontollar el patriarcat.

- Per la fi de la repressió cap a les feministes mobilitzades a la passada vaga general i per la llibertat i la denúncia de la invisibilització de les preses, exiliades i represaliades pol ít iques.

La lluita feminista apunta al cor del règim del 78 i sacseja els fonaments d'un estat espanyol d'arrel patriarcal i capitalista. Unim les forces per la construcció d'una República socialista i feminista!