moviment veïnal

Continuen les mobilitzacions contra el canvi de recorregut del 192 al Clot-Camp d'Arpa de Barcelona

El passat divendres 9 de novembre, el veïnat del Clot-Camp d'Arpa de Barcelona es va tornar a manifestar pel barri explicitant la repulsa de que la línia d'autobús de TMB 192 deixi de passar pel carrer Muntanya i passi pel carrer Trinxant.

El veïnat que s'ha mobilitzat en les tres accions que s'han portat a terme (concentració Muntanya - Mallorca - Meridiana i dues manifestacions pel barri acabant en el Districte), per comprovar a quin tipus de veïnat se li està negant la possibilitat d'agafar el bus o se li està posant molt difícil el seu accés, dificultant-li l'arribada als centres sanitaris de referència. Hem vist i comprovat com moltes d'aquestes persones van amb bastons, crosses, cadires de rodes, etc. I això ens reafirma encara més en l'exigència que es mantingui el recorregut actual.

Des del primer moment de la presentació de la nova xarxa d'autobusos, procés “participatiu” i posterior implementació, fa més d'un any i mig, l'AV va manifestar, repetidament, per escrit i oralment davant dels responsables del Districte, de l'Ajuntament i de TMB, que la supressió de la línia 192 afectava el veïnat més sensible davant dels desplaçaments (gent gran, persones amb mobilitat reduïda, dones embarassades) que han de fer als seus centres sanitaris de referència, i les excuses van ser sempre les mateixes: la nova xarxa és millor, no es pot fer-hi res, els recursos són limitats... I la nostra també va ser la mateixa resposta: no acceptaven una mesura tan antisocial i faríem tot allò que estigués en les nostres mans per impedir-ho.

Passat el temps i a dos mesos de la supressió del 192 sense que l'Ajuntament hagués rectificat, vam fer la primera de les mobilitzacions (la concentració del 28 de setembre) i la crida a assistir al Ple del Districte i fer intervencions. Després de fer-ho i rebre el suport de tots els grups polítics, en la intervenció de BeC es va canviar el criteri de l'Ajuntament. Després d'any i mig dient que no podia mantenir-se la línia, es va vendre a bombo i plateret que l'Ajuntament escoltava el veïnat i la mantenia, això sí, de tenir dos autobusos passava a tenir un, retallava el recorregut suprimint la banda de mar, adduint que només l'utilitzava el 15% dels i les usuàries del 192, i deixava de passar pel carrer Muntanya i ara passaria pel carrer Trinxant, adduint que la lògica de les línies fa que l'anada i la tornada passin el més a prop possible i que han de posar autobusos més llargs que no poden pujar pel carrer Muntanya, que tot plegat aquesta decisió suposava un gran esforç per ells, i que satisfeia la majoria dels usuaris i que no es podia fer res més.

Això se'ls va explicar en una reunió que es va fer al local de l'AV i a la qual van venir a defensar-ho el responsable de Mobilitat de l'Ajuntament i la consellera del barri de BeC.

Tant les veïnes que van impulsar una recollida de signatures com l'AV, així com les persones que han anat participant a les assemblees que s'han fet per decidir els passos a seguir, vam tornar a dir NO! a aquesta retallada antisocial, fa evident que la supressió de la part mar de la línia deixava sense connexió amb els CAP Lope de Vega i Sant Martí el veïnat de la part muntanya i sense la connexió amb l'Hospital de Sant Pau el veïnat de la banda mar.

A més l'AV va considerar que el canvi de recorregut, de Muntanya a Trinxant, enviava la línia al límit del nostre barri i feia que els i les usuàries de la part central del Camp de l'Arpa els hi dificultés molt l'accés, on segons les fonts de l'Ajuntament es concentra el 85% de les usuàries. A més no vam estar d'acord que els “nous” autobusos no poguessin passar pel carrer Muntanya, com així ho han demostrat els mesuraments que hem fet, i els hi vam dir que ens ho demostressin fent una prova abans de canviar-ho. Cal tenir en compte que, si es demostrés que és necessari, sempre queda l'opció de fer petits retocs en el carrer per fer possible el pas d'autobús i que els carrers Trinxant i Muntanya són molt semblants en aquests aspectes. Afegint que, en tot cas, no canviessin els autobusos i que traguessin una fila de seients als actuals per poder posar dues cadires de roda. La resposta va ser negativa i no es van moure de la seva posició.

Davant de tots aquests despropòsits es va acordar fer la manifestació del dia 19 d'octubre que es va iniciar a Muntanya amb Mallorca i que va discórrer pel barri acabant al Districte, on ens estaven esperant els responsables polítics del Districte i de Mobilitat de l'Ajuntament. Allà, i davant de totes les persones participants, ens van comunicar el segon canvi de criteri, que també van vendre a bombo i plateret: ara ja sí que es podia mantenir el recorregut de la part mar i es mantenien els dos autobusos, però no es podia fer res respecte del canvi del carrer Muntanya al carrer Trinxant i la conseqüent pèrdua de parades, que si de cas el canviarien i després farien la prova.

Desprès d'assistir a l'Audiència Pública del Districte per tornar a intentar un canvi de posició per part de l'Ajuntament, cosa que no va passar, i de reunir-nos en assemblea, l'AV i el veïnat va decidir fer la manifestació que comentàvem a l'inici, que es va iniciar al local de l'AV i va discórrer pel barri acabant al Districte, on aquesta vegada no ens esperava ningú, cosa que va provocar que ens conjuréssim per portar aquesta lluita fins al final, aconseguir que el 192 es mantingui tal i com estava, si de cas que es millori, creant espai per a una altra cadira de rodes.

Considera d'injustícia aquesta decisió antisocial, "presa en despatxos de buròcrates que no saben posar-se en la pell de les persones usuàries i justificada per polítics que sembla que han oblidat què és la defensa dels més febles, que cada vegada estem més segurs que aquest canvi de recorregut té l'objectiu de provocar una disminució important dels i de les usuàries per finalment suprimir la línia, dient allò de veieu com teníem raó".

Així que a'ha anunciat els propers passos, amb la sol·licitud que doneu suport a totes les accions, sigueu persones usuàries o no:

Des del 18 de novembre a la Fira Boja l'AV està present amb una taula donant informació de tot aquest despropòsit i quina és la nostra posició.

El dia 23 de novembre a les 5 de la tarda davant del local de l'AV (Sibelius, 3), a tres dies del canvi de recorregut, realitzaran una assemblea, i en cas de resposta negativa a mantenir el recorregut i de totes les parades que volen eliminar, convoquem una manifestació posterior pel barri acabant al Districte.

En cas de que el dia 26 el 192 estigui en risc de desaparició, la nostra mirada es posarà en el mes de maig de l'any vinent, recordant constantment de cara a les eleccions municipals quins grups polítics recolzen una mesura antisocial i quins no.