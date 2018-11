Antifeixisme

Concentració i Kafeta a Bétera: "Juntes per la LLIBERTAT i contra el FEIXISME"

Arran de les agressions feixistes sofrides durant la celebració del proppassat 7é Aplec de Camp de Túria a Bétera i davant de l'auge del feixisme tant a la nostra comarca com arreu del País Valencià, és necessària una resposta ferma i contundent. És per açò que, tant l'Aplec com diversos col·lectius de les nostres comarques us convoquem el pròxim 15 de desembre, a les 19 h davant de l'Ajuntament de Bétera, a una concentració.



Amb el lema "Juntes per la LLIBERTAT i contra el FEIXISME" volem mostrar el nostre rebuig, d'una manera unitària, a la intolerància i a aquelles persones que odien tot el que, simplement, siga diferent del que elles pensen que és la veritat absoluta.



Tant si hi podreu vindre com si no, al següent enllaç podeu trobar un formulari d'adhesió (individual o col·lectiva) juntament amb el manifest de la concentració i totes les adhesions actuals: https://goo.gl/TxbpUK.



A causa d'aquestes agressions, als problemes de l'oratge que vam tindre i al robatori posterior que vam sofrir, ens és menester evocar a la solidaritat de totes per a continuar amb el projecte autogestionat que és l'Aplec. És per això que la jornada continuarà amb una kafeta. L'horari, llavors, serà el següent:



► 19.00 h: CONCENTRACIÓ. Davant de l'Ajuntament de Bétera (C/ José Gascón Sirera). Pots adherir-t'hi mitjançant el següent formulari: https://goo.gl/TxbpUK.

► 20.00 h: XARRADA "Com fer front al feixisme als nostres pobles", a l'Ateneu de Bétera.

► 21.30 h: SOPAR, a l'Ateneu de Bétera. Cal reservar prèviament al següent formulari: https://goo.gl/GsPNUS. El preu de l'entrepà serà de 4 € i hi haurà opció vegana.

► 22.30 h: ACTUACIONS de NUC, Xavi Sarrià i PDs residents, a l'Ateneu de Bétera.

A més, si voleu fer-hi una aportació solidària per a l'autogestió de l'Aplec, podeu realitzar-la en el següent número de compte: IBAN ES52 3159 0062 0124 1164 2610.