Combatem les violències masclistes: "A la feina, tolerància zero als assetjaments"

En aquestes dates el moviment feminista i les organitzacions sindicals, polítiques, així com centenars d’entitats, ens conjurem per denunciar i visibilitzar la violència que cada dia patim les nenes i les dones. Violències múltiples de les quals som objecte NOMÉS PEL FET DE SER DONES.

Les patim en l’àmbit privat i en el públic.

Violència expressa, visible, terrible quan ens assassinen, ens agredeixen sexualment, ens assetgen, ens maltracten. Però també violència intolerable econòmica, política, judicial, mediàtica. Violència invisible a casa, al carrer, a la feina, a l’escola, a la sanitat. Violència sobre els nostres cossos, les nostres necessitats i opcions sexuals.

Al nostre país no hi cap dia que les dones no siguem violades, maltractades, assetjades. Cada any hi ha dones que són assassinades per homes del seu entorn i encara no es reconeix com un acte terrorista, mentre es banalitzen aquestes acusacions i s’imputen a activistes per les llibertats.

Per combatre i eradicar les violències masclistes de la nostra societat i contribuir a fer-ho arreu del món, les dones i homes del nostre sindicat tenim una feina fonamental: visibilitzar, denunciar, plantar cara a l’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina.

Per aquest motiu la Intersindical-CSC i l’Eina – Espai Jove de la Intersindical-CSC cridem a les diverses manifestacions arreu del territori i compartim el manifest que hem preparat per aquesta data.