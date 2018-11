Ni presos ni exiliats

Clam per la unitat d'acció a Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses davant les acusacions judicials

Milers de persones s'han concentrat per segon dia consecutiu davant la presó Lledoners just el dia que feia un any que era empresonat part del govern legítim mentre la resta emprenia el camí de l'exili. Dia també que s'han conegut les arbitàries acisacions i peticions de presó de la fiscalia i l'abogacia de l'Estat espanyol.

L'acte estava organitzat per les Assemblees en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) i el regidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona ha estat l'encarregat de conduir l'acte on un de les veus més contudents d'aquest vespre a Lledoners ha estat Lluís Llach ja que després de criticar als guionistes d'aquesta película jutges i polítics espanyols, ha exigit als polítics la unitat estratègica. El president de la Generalitat, Quim Torra també ha estat contundent, que s'ha dirigit al govern espanyol després de conèixer les acusacions i s'ha dirigit al president espanyol per recodar-li que s'havia acabat el crèdit.

A l'acte també han parlat els familiars dels presos, Laura Masvidal, esposa de Quim Forn. Així com també la seva filla Elisabet, que ha llegit una carta del seu pare. Marta Vilaret, amiga de la família d'Oriol Junqueras, també ha llegit un missatge del vicepresident i l'esposa de Jordi Turull, Blanca Bregolat, ha llegit una carta de tots els presos. L'advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha carregat contra l'Estat espanyol i ha proclamat que avui s'ha demostrat que a l'estat espanyol continua viu l'esperit de Franco.

També han parlat, Albert Donaire, en nom de Mossos per la República, Bombers per la República i Agents Rurals per la República, y ha reiterat el compromís amb el conseller Quim Forn com a legítim responsable d'Interior.

Ha tancat l'acte Joan Bonanit amb la salutació nocturna que diàriament dedica als presos i que aquest vespre, de nou, ha rebut la resposta perfectament audible del vicepresident Oriol Junqueras des de la seva cel·la. La veu de Joan Bonanit també s'ha escoltat a Mas d'Enric i Puig de les Basses.

A Mas d'Enric on es troba empresonada la presidenta del Parlament, Carme Formadell, ha participat el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, així com diversos consellers tals com Elsa Artadi.

Al Puig de les Basses on hi ha reclusa la consellera Dolors, Durant l'acte han llegit una carta escrita per la Dolors Bassa