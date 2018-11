Tamazga

Cicle de Xerrades i taules rodones "Tamazga a les dues riberes de la Mediterrània" al CIEMEN

El CIEMEN i la Casa Amaziga de Catalunya van estrenar el passat 22 de novembre el cicle de xerrades i taules rodones “Tamazga a les dues riberes de la Mediterrània”. El cicle s'allargarà fins el 27 de gener i forma part del projecte d’EpD sobre drets dels pobles i drets de les dones que el CIEMEN manté des de 2015. Podeu trobar el cartell complet en aquest enllaç.

S'abordarà qüestions com el lloc que correspon a la llengua amaziga a Catalunya, el rol de les dones al poble amazic i els moviments populars al Rif i a la Cabília. El cicle és fruit de la col·laboració que mantenen les dues entitats des de fa anys, i té per objectiu contribuir a visibilitzar el col·lectiu amazic del nostre país —entre 100.000 i 200.000 persones— i explicar alguns dels reptes a què s’enfronta el poble amazic, tant a Catalunya com al seu territori d’origen, la Tamazga. També servirà per presentar les primeres unitats didàctiques —coordinades pel professor de la UB Carles Múrcia— creades a Catalunya per a l’ensenyament de la llengua amaziga als centres escolars del país.

29 de novembre, 18:00 hores. “Les polítiques lingüístiques i la gestió de la diversitat a Catalunya: quin estatut correspon a l’amazic?”. Taula rodona amb un representant del Departament d’Ensenyament, Aziz Baha (Casa Amaziga), Carles Solà (Plataforma per la Llengua) i David Minoves (CIEMEN). Moderada per Rita Marzoa, periodista.

Lloc: Sala d’actes del CIEMEN (Rocafort, 242 bis, Barcelona)

3 de desembre, 18:30 hores. “Les dones amazigues avui: de la resistència a la resiliència”. Xerrada amb Kaissa Ould Braham, filòloga, periodista i activista amaziga cabilenca.

Lloc: Centre Cívic Besòs (Rambla de Prim, 87. Barcelona)

13 de desembre, 18:30 hores. “Amussu Arifi. Dos anys de mobilització popular per la dignitat del Rif”. Xerrada amb Salma Amachraa i Nouraddin Azaguar (activistes catalans-rifenys) i Aziz Baha (Casa Amaziga). Es presentarà el llibre El movimiento popular del Rif, amb la participació de l’autor, Achraf Bellali.

Lloc: Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43. Barcelona)

17 de gener, 18:00 hores. Presentació de les primeres unitats didàctiques per a l’aprenentatge de l’amazic a les aules catalanes. Amb Carles Múrcia (coordinador de l’equip pedagògic), Aziz Baha (Casa Amaziga) i Pere Mayans (CIEMEN).

Lloc: Aula 0.1 de l’Edifici Carner de la Universitat de Barcelona (Aribau, 2. Barcelona).

El cicle compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.