Cessi el conseller Buch

Per segona vegada en poc temps, el fals sindicat Jusapol ha vingut a complaure el feixisme a Barcelona. Oue ningú no s'enganyi, no han vingut a reivindicar ni millores ni drets laborals. No és la llibertat d'expressió el que els mou. El totalitarisme no en professa, de llibertats. Venen a mostrar-nos la seva immunitat, la seva connivència amb els poders de l'Estat espanyol. l, diguem-ho clar, també han vingut a confirmar la seva complicitat amb les nostres institucions.

Avui Barcelona, solidària contra el canvi climàtic, havia de celebrar la Marxa pel Clima amb normalitat i festivitat. Això no obstant, les nostres institucions han preferit garantir els drets de Jusapol: desplegar l'odi a les llibertats allí on passa. No podem acceptar i no acceptarem l'ús de recursos públics al servei d'aquest odi. Allí on els Mossos carreguin perquè el feixisme desfili trobaran els CDR cridant "no passaran". No defugirem l'obligació legítima, per intimidacions i càrregues policials, que hi hagi. Es més, llancem un missatge de conjura col·lectiva: que ningú no permeti mai més que "a por elles" ressoni a casa nostra.

També volem mostrar el nostre rebuig a l'estat de setge que vam rebre per part dels mossos, identificant companyes, requi sant pancartes, escorcollant i intimidant persones que l'únic objectiu que tenien era manifestar-se contra la presència de feixistes al nostres carrers.

Finalment, malgrat les agressions rebudes i les càrregues sofertes, no podem demanar la dimissió del conseller Buch. Fer-ho seria presumir-li una dignitat que no té. President Torra, la radicalitat democràtica implica no mirar a l'altra banda mentre el feixisme es passeja. No miri a l'altra banda i cessi tot aquell que no està a l'altura de la dignitat de l'l d'octubre. Cessi el conseller Buch.

11 de novembre de 2018