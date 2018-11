lluita institucional

Capgirem Vic condemna la passivitat de l'alcaldessa davant "les paraules xenòfobes i missògines del regidor feixista"

Capgirem Vic ha manifestat en un comunicat el seu rebuig davant la situació de violència verbal patida el dia 5 de novembre a la sessió del ple municipal per la regidora del seu grup Katia Juncks. La formació agraeix les companyes i companys de consistori que, en públic o privat, van mostrar la solidaritat amb la regidora.

Durant la celebració del ple, el regidor de la formació feixista Plataforma Vigatana va expressar que la Katia ja podia marxar de nou al Brasil, el seu país d’origen, on Jair Bolsonaro ha guanyat les eleccions, fent una clara al·lusió a les diferències ideològiques entre la nostra regidora i el nou president del Brasil. Les paraules concretes van ser: «La senyora Katia, potser lo que hauria de fer és anar-se’n al Brasil i ajudar els seus companys, perquè el Bolsonaro va treure un 55% dels vots».

La formació considera que una al·lusió personal racista i xenòfoba com aquesta és del tot inadmissible i que no s’han de tolerar cap tipus d’expressió o comentaris en aquests termes enlloc, i per això volem denunciar el greuge d’aquestes paraules pronunciades en un ple municipal.

Ha denunciat també la passivitat de l’alcaldessa davant d’aquesta situació. El nostre grup està acostumat a la seva passivitat i de la resta de l’equip de govern davant de les seves actituds i comentaris provocadors plens d’odi, quan en diferents ocasions les quatre regidores de Capgirem Vic som insultades i menystingudes, tant al ple com a les comissions, però en aquest cas es tracta d’una agressió verbal que fa servir com a arma el racisme i la xenofobia.

La formació espera un canvi d’actitud per part de l’alcaldessa i dels membres del seu govern, en nom de la solidaritat i de la democràcia. Com a representant de la ciutat i com a presidenta del ple, té l’obligació de no tolerar aquestes situacions i d’actuar en conseqüència si realment vol acabar amb la lacra del feixisme a la nostra ciutat.

