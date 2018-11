Ensenyameny

Campanya per aturar el programa "Educació Financera a les Escoles de Catalunya"

Aquest dimecres la Plataforma per una Educació en Economia Crítica (PLEEC) ha engegat una campanya per xarxes socials dirigida a denunciar el programa Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC), amb el suport del vídeo de la campanya #AturemEFEC

Per setè any consecutiu, el Departament d’Ensenyament ofereix el programa EFEC, el qual permet a la banca privada irrompre a les aules dels nostres centres públics. Quina millor manera d’assegurar els seus negocis futurs, que amb l’adoctrinament dels i les joves estudiants perquè aviat n’esdevinguin clients? Així, de pas, la banca renta la seva imatge quant al paper de les finances en la crisi econòmica que patim des de fa ja deu anys (per exemple, amb les hipoteques subprime), així com dels abusos i escàndols que protagonitza (rescats a costa de l’erari públic, desnonaments, estafa de les preferents, etc.)

Per legitimar l’EFEC, el Departament s’escuda en les recomanacions de l’OCDE i la UE de “dotar a la ciutadania de competències per tal de gestionar els seus ingressos i despeses, que ajudin a evitar episodis de sobreendeutament i d'exclusió financera”. Paraules bensonants, com és habitual, per amagar les intencions espúries d’una banca sense cap sensibilitat social. Els i les voluntàries, treballadores i jubilades de la banca que imparteixen els tallers de l’EFEC presenten el consum i l’endeutament com a pauta de comportament desitjable i el sistema capitalista com l’únic model econòmic possible, deixant de banda la pluralitat i el pensament crític imprescindible en tot procés educatiu i de desenvolupament personal.

És amb la voluntat manifesta de denunciar el programa EFEC que va néixer, fa gairebé tres anys, la Plataforma per una Educació en Economia Crítica (PLEEC). Comptem ja amb el suport de més de 90 entitats i gairebé 2.000 signatures que recolzen el nostre manifest.

A la PLEEC defensem que són els i les docents d’economia qui han de donar a l’alumnat les eines perquè puguin contemplar diferents perspectives de les finances, com les finances ètiques i cooperatives, i perquè en el futur sàpiguen gestionar les seves finances sense ser esclaus de la banca convencional i el crèdit. Denunciem la normalització de l’educació financera neoliberal a través de l’EFEC, i insistim que aquest programa es pot i s’ha de trencar. Contràriament al que esperava el Departament d’Ensenyament, la demanda dels tallers EFEC ha tingut un creixement més baix any rere any. Són molts els centres públics que el rebutgen o que no el tornen a demanar, degut a males experiències.

La PLEEC continuarà en campanya contra l’EFEC, i és per això que llancem un vídeo de sensibilització per demanar al Departament d’Ensenyament que finalitzi el programa EFEC i a la vegada, demanar als centres educatius (amb el suport de les famílies i l’alumnat) que no sol·licitin el programa EFEC.