25-N

Campanya contra la violència masclista a l'Alt Urgell

El Col·lectiu de joves Huldra i el Col·lectiu Feminsta de l’Alt Urgell han iniciat aquest cap de setmana una campanya a la Seu d’Urgell per a definir i posar cara entre totes les persones de la Seu a totes les formes de totes les formes de Violència Masclista

Entenen que les violències masclistes són conseqüència estructural d’un sistema patriarcal que ens oprimeix i ens explota sistemàticament com a dones, i que tenim interioritzades però què creiem hem de poder ficar-hi cara i erradicar-les des de l’autoorganització de la lluita feminista i la nostra autodefensa!

Per aquest motiu, han distribuït diversos murals amb la frase: “La VIOLÈNCIA MASCLISTA també és...” per a que entre totes fiquem la resposta que ens suggereix o be expliquem la nostra experiència.

Els murals es poden trobar als dos Instituts de la ciutat, a l’IES Joan Brudieu i al IES La Valira; al restaurant Paisatges, al GLOPS, al cafè-bar Plana i a l’Ateneu de l’Alt Urgell.

La campanya, s’engloba en la campanya del 25N i que conclourà el dissabte 24 de Novembre amb una jornada de Cinefòrum a la tarda i amb una manifestació nocturna pels carrers de la Seu d’Urgell.