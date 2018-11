1-O

APSA exigeix al president del govern espanyol la retirada de la querella contra els membres de la Sindicatura Electoral

L'American Political Science Association (APSA) en una carta dirigida al president del govern español Pedro Sánchez Castejón li exigeix la retirada de la querella contra els membres de la Sindicatura Electoral del passat 1-O. L'entitat universitària és una associació acadèmica que representa a més de 11.000 professors i estudiants de ciències polítiques.

A la carta, l'Associació li recorda que van dimitir en el seu moment, i no enten que els juristes i polítics estiguin encausats ara per "desobediència" i "usurpació de funcions" per haver acceptar cites formar part de la Comissió Electoral. També diuen que aquestes acusacions "perjudiquen greument el compromís del govern espanyol amb els processos dernocràtics i l'estat de dret"