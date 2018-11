6-D

Acte a San Celoni: "Trenquem el règim del 78, construïm República"

Amb el títol "Trenquem el règim del 78, construïm República", la Clau i la CUP organitzen una jornada de debat i reflexió sobre el que va significar la transició espanyola i el pacte de poder que va permetre perpetuar aquest règim.

I ho fan precisament el 6 de desembre, el dia que se celebra el 40è aniversari de la redacció i aprovació de la Constitució espanyola. Precisament en un moment en què la societat catalana rebutja la monarquia imposada per aquest règim, lluita pel projecte de construcció d’una nova República i es qüestiona més que mai la tan pregonada transició democràtica, enmig d’una resposta duríssima per part de l’Estat i tot el seu aparell jurídic i policial.

També ho fan per posar en qüestió aquest règim del 78: perquè volen imaginar i pensar la República catalana com un nou país que treballi per superar les desigualtats que provoquen i alimenten aquests vells grups de poder. Perquè volem una República que posi la vida de la gent al centre de la taula, cosa que comporta ser sobirans i decidir sobre tots els aspectes que defineixen una vida plena: habitatge, salut, aliments, educació, igualtat, producció i energia. Per tot això ens trobarem el 6 de desembre durant tot el dia a l'Ateneu.

Programa

11.45 Bar de l’Ateneu · Taula rodona 'Transició i Constitució espanyola' Albert Noguera (prof. Dret Constitucional), Laia Serra (advocada), Gabriela Serra (activista) i Gonzalo Boye (advocat)

17.00 Sala Petita · Conversa Elena Paluzie (ANC) i Floren Aoiz (esquerra abertzale)

19.00 Sala Gran · Acte polític Albano Dante Fachín (activista), Dolors Sabater (activista), Mireia Boya (ambientòloga) i Albert Botran (historiador).

21.00 Sopar popular al bar de l’Ateneu (10 € . Punt de venda: Bar Ateneu)

23.00 Sala Gran · Concert Xeic, El Belda i La Tribut FM (6 € anticipada, 8 € taquilla. Punts de venda: La Clau, Els 4 gats, Bar Ateneu i Cafè del Teatre Sant Esteve