Acció a Barcelona en el marc de la jornada "Residu Zero = Incineració Zero"

La Comissió Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ) ha anunciat una acció dins de la Jornada “Residu Zero = Incineració Zero” a les 10:45h, que es celebrarà el dissabte dia 10 de novembre a Barcelona, jornada que es planteja en el camí de la preparació del Vè Fòrum estratègia Catalana Residu Zero. Aquest fòrum aportarà informació solvent sobre els impactes causats per la incineració de residus i ens donarà a conèixer la iniciativa italiana de la regió del Lazio (Roma) que pot provocar un canvi radical en les polítiques i les normatives de totes les regions europees. (veure el programa).

Les entitats socials i ajuntaments que impulsem l’Estratègia catalana Residu Zero demanen una aplicació sense enganys d’aquesta nova política de gestió de residus.

La Comissió ha informat que, a Catalunya, com a la resta d’Europa, cada vegada hi ha més consciència popular sobre els impactes causats pel model obsolet de producció i generació de residus que malmeten la salut de les persones i del medi. Els programes de gestió que aproven les administracions proclamen que incorporen els nous conceptes d'ECONOMIA CIRCULAR; PRIORITAT DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS; RESIDU ZERO; ZERO EMISSIONS... Amb tot, any rere any, la gestió real no canvia substancialment: bona part dels residus que es posen en circulació es continuen incinerant o portant a abocadors. Els pressupostos aprovats pels programes de residus sovint contradiuen que s’estigui avançant prou en prevenció: les partides per construir, ampliar, adequar o modernitzar les instal·lacions d’incineració són de lluny les més importants. Els avenços en recollida selectiva són lents i estan protagonitzats pels ajuntaments que apliquen la recollida selectiva porta a porta malgrat les dificultats.

En aquesta lína, afirma la Comissió que "Catalunya pateix un sense fi de conflictes socials sobre els que hi ha un gran interès per no donar-los a conèixer. Però les poblacions afectades rebutgen les agressions contra la salut pública i la contaminació del medi i qüestionen determinats informes “tranquil·litzadors” amb què algunes administracions intenten amagar el problema sota la catifa".