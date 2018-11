moviment veïnal

Acceptació veïnal "crítica" al document 'Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible'

La Taula Eix Pere IV, l’AV Poblenou i la FAVB han participat activament en l'elaboració de l'acord "Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible". Aquest ha estat fruit d'un procés de negociació tens entre agents amb interessos contraposats (empreses 22@, propietaris del sòl, universitats, Ajuntament i entitats veïnals). Les postures i demandes que han defensat són les expressades i validades en el procés "Repensem el 22@" impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. Aquest acord no és el document que les entitats voldrien però, per responsabilitat, han procedit a la seva signatura perquè comporta millores evidents respecte a l'estat actual, afronta el fracàs urbanístic del pla 22@ i perquè no volen que quedi en paper mullat. No obstant, la seva és una signatura crítica i vigilant.

Reconeixen aspectes necessaris per reequilibrar socialment el Poblenou i el Maresme

Gairebé 19 anys més tard de l’aprovació del pla 22@ només s’ha construït el 20% del que es projectava. Un 20% que demostra una insuficiència d’habitatge per crear vida de barri en mig de gratacels d’oficines i hotels i la desaparició de l’economia de proximitat i del patrimoni. L’altre 80% ha quedat entre grans solars i naus, alguns propietat de fons voltors que resten abandonades a l’espera d’interessos immobiliaris, i locals de petits propietaris sense permisos per continuar amb l’activitat local, artesanal, de proximitat o industrial. Per reequilibrar un Poblenou massa colpejat per l'especulació, el turisme massiu i la gentrificació, en aquest acord reconeixen aspectes necessaris com:

Desafectació del pla 22@, i protecció dels barris de la Plata, Bogatell i Trullàs.

Mecanismes per potenciar l'economia solidària i d’activació social d'espais i solars abandonats.

Augment de l'habitatge al voltant del 30%, que sigui de protecció pública, especialment de lloguer, i la prohibició d'hotels i benzineres.

Critiquen la manca d’autocrítica i de defensa dels interessos veïnals vers el 22@

Abordar el repte de repensar el 22@, 19 anys després, implicava un reconeixement tàcit per part de tots els agents dels dèficits del pla. Tot i així en aquest acord identifiquem aspectes no recolzats en les demandes de la participació ciutadana i que trenquen amb l’autocrítica del pla 22@:

No està garantit amb suficient contundència que tot l’habitatge sigui de promoció pública.

No s’avança en impedir altes edificacions d’oficines que desvirtuïn el barri i el patrimoni històric.

Continua la voluntat d’apostar per la marca “22@” i per “l'economia de la innovació” mentre que, per a la percepció veïnal, és negativa i imposada.

Signen i demanen la mateixa responsabilitat a les formacions polítiques de l’Ajuntament

Aquest és un document de criteris i compromisos a desenvolupar posteriorment a partir de diverses mesures. Una de les exigències que hem aconseguit ha estat que sigui portat al Plenari municipal perquè sigui una directriu municipal per sobre de qui governi. Demanen que les formacions polítiques el recolzin amb el seu vot amb la mateixa responsabilitat amb la que nosaltres el signen.

En aquests dos darrers anys les entitats veïnals signants, que sempre han anat juntes, han parlat molt, debatut i inclús hem après molt en discussions internes i externes. Però el procés ja no dóna més de sí. Hem gastat moltíssimes hores per arribar a aquest document i, malgrat que no n'estan satisfetes, volen consolidar el que s'ha aconseguit. No acceptaran cap passa enrere, al contrari, anirem més enllà.

Signen el document, demanen que els partits l'assumeixin i que es passi de les declaracions als fets amb les modificacions del PGM i altres instruments normatius. I per la seva part encara, "ens emplacem a la mobilització de la gent del barri que és, en darrer terme, la garantia per aconseguir el Poblenou que estimem".