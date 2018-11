Diada de Catalunya Nord

7 de novembre, 359 anys de Resistència: "Esborrem el Tractat dels Pirineus"

Avui fa 359 anys de la signatura del Tractat dels Pirineus, el document que manté encara dividits els Països Catalans dins dels estats espanyol i francès

El 7 de novembre de 1659 es va signar el Tractat del Pirineus, un tractat que va marcar el trossejament de la nació per la voluntat de la monarquia hispànica de cedir els territoris del nord de Catalunya a França a canvi de mantenir les possessions a Flandes.

El Comitè de Solidaritat Catalana ha fet una crida per participar a Perpinyà en els actes de commemoració del Tractat de Pirineus per denunciar una injustícia de la història, la partició de Catalunya el 7 de novembre del 1659, les actuals derives franquistes de l'estat espanyol i el silenci còmplice de l'estat francès així com de la unió d’estats europeus:

El comitè també denuncia les acusacions de la fiscalia, de l’advocacia de l’estat espanyol i de Vox. tot dient:

"No han estat cap sorpresa, malgrat els matisos, les tres acusacions veuen delictes de violències que no existeixen, uns delictes que resulten d’un relat creat per les diferents parts per por d’obrir un debat democràtic.

Després de més d’un any de repressions indignes d’un estat dit democràtic l’estat espanyol i la seua (in)justícia criminatlizen les manifestacions, la voluntat de votar i el debat democràtic.

Triar el dia 2 de novembre aniversari del primer any d'empresonament del Vice President Oriol Junqueras i del Conseller d'interior Quim Forn per a anunciar les acusions no era cap atzar, tota aquesta simbòlica és coherent. El judici és una farsa que no s’aguanta a davant de cap tribunal seriós, s’aguanta a l’estat espanyol gràcies a un guió escrit pels poders de l’estat.

L'estat espanyol, la seua (in)justícia posen la unitat de l’estat per damunt de qualsevol altra qüestió".

Dimecres 7 de novembre a les 19h al Casal de Perpinyà

Tindrà lloc una xerrada a El Casal de Perpinyà sobre : El paper de les perifèries i les conseqüències a les perifèries del procès sud-català. Hi intervindran gent d'arreu dels Països Catalans : Joan Albert Pons (Menorca), David Fernàndez (Catalunya Sud), Maria Nebot (País Valencià) i Marta Serra (Catalunya Nord).

21 anys del Correllengua

La Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) que organitza el Correllengua va nèixer el 23 d’abril de 1996, durant la diada de Sant Jordi, impulsada per la societat civil, amb la ferma voluntat d’articular una organització autocentrada i arrelada al territori, amb un objectiu clar: el treball per l’assoliment de la plena normalització lingüística, cultural i nacional.

D'ençà de l'any 2009, la marxa que es realitza pels carrers de Perpinyà està encapçalada per la pancarta sote el lema "Esborrem el Tractat dels Pirineus"

Els actes estan organitzats per la Comissió 7 de Novembre