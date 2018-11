Català

35 aniversari de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià

35 aniversari de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, la Intersindical Valenciana considera necessària la promulgació d’una Llei d’Igualtat per donar un impuls al procés de normalització lingüística i garantir els drets lingüístics de les valencianes i valencians.

Per al Sindicat, l’actual Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià és obsoleta, no ha donat els resultats esperats i no garanteix els mateixos drets lingüístics per a tota la ciutadania. És per aquest motiu que Intersindical Valenciana considera que cal una nova llei que contemple unes disposicions normatives clares que obliguen a garantir els drets i els deures lingüístics de les valencianes i valencians, amb els instruments, recursos i pressupostos necessaris per a fer-los efectius, i amb uns objectius de normalitat ben definits, tant en la seua concreció com en els terminis de consecució. Ha de ser una llei transformadora amb un pla d’acció verificable i no una declaració formal de bones intencions com s’ha fet fins aquest moment. En eixe sentit, caldrà modificar i desplegar normes que afecten a diversos àmbits socials que tenen relació amb l’ús social de la nostra llengua. En concret, àmbits com les empreses i administracions públiques, cultura, mitjans de comunicació, economia, relacions laborals… En aquestes normes també s’hauria de contemplar l’establiment de la competència lingüística per a l’accés a funció pública, l’augment de les partides pressupostàries destinades a la promoció del valencià o la necessitat d’un espai audiovisual compartit amb altres territoris amb els quals compartim llengua.

Per altra part, Intersindical Valenciana valora molt positivament la constitució del Consell Social de les Llengües que ha tingut lloc hui, en el qual està representat el sindicat amb la presència de la nostra companya Rosa Roig. Un Consell Social de Llengües que ha de servir per donar un impuls a l’ús del valencià. També valora positivament que hui s’haja constituït la plataforma Alacant pel Valencià amb la participació de desenes d’entitats. Dos esdeveniments molt rellevants en una data tan significativa per al nostre poble.