10 mesures polítiques antifeixistes, d'imprescindible i urgent aplicació

1- Desfeixistitzar el País Valencià. Eliminació dels espais públics fins a l'últim vestigi simbòlic i iconogràfic de la dictadura.

2- Nacionalització de tot el patrimoni de la família Franco, resultat de l'acumulació durant el saqueig i incautació practicats durant la dictadura.

3- Il·legalització de tots els partits i organitzacions franquistes i de totes aquelles entitats que no condemnen el franquisme i reivindiquen la dictadura: PP, C's, Vox, España 2000, Democracia Nacional, les diverses Falanges, les fundacions Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera, Yagüe, Pro-infancia Queipo de Llano, Blas Piñar, Serrano Súñer, Ramiro Ledesma Ramos, Millán Astray, la UME (Unión Militar Española), etc.

4- Prohibició de l’exhibició de qualsevol simbologia feixista.

5- Clausura de totes les publicacions, editorials i mitjans de "comunicació" (Ràdio i TV) que realitzen apologia del franquisme

6- Anul·lació de l’amnistia del 1977, llei de punt final que garantí la impunitat de tots aquells que participaren activament en la repressió franquista. Depuració integral de l'administració, exèrcit i cossos policials.

7- Anul·lació de les condemnes i judicis realitzats en el període 1936-1977. Reparació de les víctimes i familiars

8- Creació d'un Institut Valencià de Recuperació de la Memòria Històrica, dotat amb els recursos necessaris i centrat en l'estudi de la repressió al poble valencià al llarg de la història, amb l'objectiu de rehabilitar i dignificar totes les víctimes de la repressió, començant per les víctimes de la guerra (1936-1939) i del franquisme.

9- Exigir a l’església catòlica la condemna pública per la participació en el colp feixista i posterior legitimització del franquisme.

10- Derogació de totes les lleis que persegueixen i limiten la llibertat d'expressió, així com aquells articles del Codi Penal que confronten amb els principis democràtics bàsics, concretament el d’humiliació (article 578), reformat per la LO 2/2015 i el d’odi (article 510) aprovat per la LO 1/2015, ambdues del 30 de març.

País Valencià, 20 de novembre del 2018.