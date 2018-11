Guillem Fuster és un dels portaveus de Poble Lliure, una de les organitzacions estratègiques que dona suport a la CUP com a aposta electoral. Parlem amb ell després que tornés de visitar Carles Puigdemont a Brussel·les per parlar sobre el Consell de la República, del que la CUP ja ha dit que no participarà.

“El Consell per la República no és retòric ni simbòlic”

Quina anàlisi política feu de l’actual situació de Catalunya des de Poble Lliure?

Som optimistes. Mai no havíem estat tants i mai no havien tingut tanta capacitat per sumar molta més gent. L’Estat, en la seva bogeria que va començar l’1 d’octubre, col·loca la nostra lluita en una lluita merament de drets que ens ha permès sumar molta més gent. Però clar, nosaltres també fem la diferència entre la gent organitzada i el que les organitzacions independentistes estiguin fent en aquest moment. Ara, no som república. Això és una cosa que pot semblar molt contundent davant de segons quins sectors de l’independentisme. D’altra banda, sí que som un poble majoritàriament republicà.

Què comporta això?

La diferència amb l’any passat, quan teníem un objectiu clar, és que la gent ens sentim desorientats. Aquí hi ha diverses anàlisis. Primer, el famós govern efectiu no és tan efectiu, després del 155 estan lligats de peus i mans. La segona anàlisi és que tot ha de passar pel carrer i la construcció d’unes institucions paral·leles. Això no vol dir que no haguem de mantenir una majoria independentista a les institucions que, entre cometes, estem gestionant.

D’ara en endavant, toca aturar-se i acumular forces o collar per exercir el mandat d’octubre?

No ens podem aturar. Si ens aturem, perdem gent. I, si parem, ens apalanquem. L’acumulació de forces passa per diversos factors. No passa per mantenir només el mandat de l’1 d’octubre com una fita a implementar en algun moment. Passa per més reflexions. Passa perquè tothom s’assegui a la taula i definim una estratègia i una acció republicana conjunta. Passa perquè definim, d’una vegada, què vol dir ampliar la base. Ampliar la base què és? Un document intern d’un partit polític o implementar unes polítiques socials que el govern no està duent a terme? Creiem que tot aquest seguit de preguntes s’han de respondre en una taula amb generositat i amb discreció. Amb ganes que d’allà en surti, no amb un nou full de ruta, però sí un nou escenari polític que ens porti a una inevitable confrontació amb l’Estat. L’Estat espanyol no cedirà en cap aspecte si no seu a una taula després de viure una fase de desgast. Fins que no li surtin els comptes negatius al nostre país, no el farem seure a una taula de negociació. Per tant, fins que no posem tot això sobre la taula i definim cap on hem d’anar, no ens en sortirem.

Com es fa aquesta fase de desgast?

És molt fàcil dir-ho, més difícil fer-ho. Hi ha un moment clau que és l’inici dels judicis al gener. En aquesta fase, amb la visualització que aquest Estat és autoritari, de naturalesa franquista i que posa la gent a la presó i a l’exili pel fet de posar urnes, hem de tenir la capacitat de desgastar-lo. De desgastar la seva imatge, no només internacionalment, sinó al conjunt dels pobles de l’Estat espanyol. Una altra és el desprestigi, per exemple, de la Monarquia a casa nostra. Si estenem al conjunt de les institucions totes les mocions de reprovació contra el rei, crees un altre nivell de consciència que hi ha una majoria republicana. El darrer és el factor econòmic. Si no desgastes la seva oligarquia econòmica, no li sortiran tan bé els comptes de resultats negatius. Una és, i s’han dut a terme, les campanyes de passar a banques ètiques. Una altra de les campanyes ha de ser al carrer, a través de la desobediència civil no violenta, denunciar el paper de l’Estat fent campanyes de desafiament, traient-li l’autoritat al territori.

Llegint el llibret que van publicar a l’abril, sembla que totes les accions a fer passen per l’organització...

Sempre. Com a persones revolucionàries i d’esquerres creiem que sense organització no pots fer les accions que et marques. Igual que som un poble que hem demostrat ser capaços de posar-nos en fila índia amb una samarreta de color groc, les altres coses també les hem de fer amb organització. Si tu vols muntar una campanya de desafiament, requereix d’una organització. Una organització amb objectius que la gent pugui assumir, sense fer-ne maximalismes. Definim quin és el paper que ha de tenir el Consell per la República? Definim quin és el paper del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent per allà on no tenim hegemonia, però sí majoria social, acabem de convèncer i generem nous republicans? Creem un organisme unitari perquè unifiqui totes les intervencions polítiques que es fan per República? En definitiva, organitzem una institucionalitat republicana paral·lela a les institucions intervingudes per l’Estat espanyol? Per nosaltres sí. Emplacem a les altres formacions a fer-ho.

Van anar a parlar d’això amb Carles Puigdemont a Brussel·les?

Vam anar-hi per dos motius. El principal el vam fer públic fa dues setmanes, quan es va fer públic el Consell per la República, al qual donarem el nostre suport sempre i quan no sigui simbòlic i retòric. Darrerament ens tenen molt acostumats als simbolismes i a la retòrica. Ens vam reunir amb el president legítim Puigdemont i el conseller Toni Comín perquè ens expliquessin el funcionament i els objectius del Consell. Nosaltres els vam explicar com entenem la funció que ha de tenir el Consell per la República. Vam generar un debat molt sà i ens vam emplaçar a continuar-nos veient. L’altra part era exercir la solidaritat humana i política amb els exiliats. Per nosaltres va ser molt profitós el viatge.

Només van parlar del Consell?

Sí. Només. No vam intervenir. Vam anar a veure una institució republicana en construcció i enteníem que només s’havia de parlar d’això.

Posar-se de costat del Consell per la República no trenca amb la línia marcada per la CUP?

No, perquè nosaltres no hem dit que entraríem a treballar directament al Consell. Simplement volíem anar allà per conèixer de primera mà els objectius del Consell per la República. Ja avanço que hi coincidim en bona part. Poble Lliure és una organització autònoma i independent que aposta per la CUP, però que té els seus propis objectius polítics i que a vegades coincideixen amb els de la CUP. No crec que ens trepitgem amb la CUP, ni que fem mal a la CUP, ni que ells ens hagin fet mal a nosaltres quan ens posicionem diferent.

Hi ha un acord del Consell Polític, del qual participeu més directament o indirecta, que defensa no ser-hi...

La CUP no està en contra del Consell per la República. El posa en dubte perquè considera que és retòric i simbòlic. Nosaltres vam dir que volíem saber si no era retòric i simbòlic i per això els vam anar a veure.

Havent-los anat a veure, creieu que és retòric i simbòlic?

Creiem que no. Creiem que hi ha molta generositat i seriositat en molt aspectes. Primer en la internacionalització i després en obrir-lo perquè més agents del teixit republicà hi participin i en diguin la seva. En el seu procés de construcció actual no hi identifiquem cap retòrica ni simbolisme.

Hi ha qui diu que aquesta retòrica i aquest simbolisme ve per la manca de l’acció de tensió a l’interior?

Això els vam plantejar. Els vam plantejar que creiem que era molt necessari que estigués connectat a l’interior. Els mesos diran com avancem.

Poble Lliure es planteja participar del Consell per la República, més enllà del què decideixi la CUP?

Nosaltres estem en fase de debat intern. Serà la militància qui ho decidirà.

Pel que fa al Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent, quina posició prenen?

El trobem positiu perquè l’independentisme té dues realitats territorials. Hi ha comarques en què som hegemònics i d’altres on només tenim una majoria social. On som hegemònics el FCSDC s’ha d’adaptar a aquesta realitat i exigir a les institucions d’aquestes comarques que apliquin in situ el que s’aprovi. On no, s’ha de fer bullir l’olla per tal que la gent se senti partícip del moviment republicà. Tenim un avantatge respecte a altres moviments d’alliberament nacional: hem estat capaços de canviar la gent de bloc. Una de les funcions del FCSDC és aquesta. Ara bé, no ens quedem amb això. Una de les crítiques que fem al govern Torra és que no se soluciona l’eixamplament de base amb polítiques així, sinó amb polítiques socials que demostrin que val la pena.

Creuen que les llistes unitàries són positives?

Nosaltres estem per la unitat d’acció. A nivell electoral no creiem que una llista unitària sumi. Nosaltres, pel que sí que apostem, és per candidatures d’unitat popular de l’esquerra. Apostem per candidatures com Guanyem Badalona, Compromís per Cerdanyola o Guanyem Girona. Ampliem la base de la unitat popular sumant-hi més agents. Però no amb el conjunt de l’independentisme.

Com veuen l’aposta de la Crida Nacional?

Des del respecte, no deixa de ser un nou intent transversal al voltant de la figura de Puigdemont. No diem que no sigui legítima, però ens fa por que no s’estigui convertint en l’enèsima refundació del PDeCAT.

Com valoren la proposta del president Puigdemont sobre les eleccions europees, en van parlar?

No vam parlar res d’això amb ell. Només anàvem a parlar del Consell per la República. A més, no en direm res perquè la CUP està fent un debat intern molt interessant i no volem distorsionar-lo. Prengui la decisió que prengui, nosaltres després direm la nostra opinió.

Què li sembla la proposta de llista unitària a les europees?

No vull entrar en això.

Creu que la CUP s’hauria de presentar a les europees?

Som partidaris de presentar-nos a totes les eleccions on hi hagi un altaveu polític. Ara bé, la manera en com s’ha de presentar la CUP a les europees, no hi entraré. És una decisió que ha de prendre la pròpia organització.

Si la CUP optés per no presentar-s’hi, Poble Lliure estudiaria fer-ho amb alguna formula?

No ho hem valorat. No està dins de la nostra agenda. Ara mateix la única obsessió que té Poble Lliure és la unitat estratègica i l’acció republicana.