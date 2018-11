remunicipalització de serveis públics

"Aigua és vida" exigeix a l'Ajuntament de l'Arboç escurçar la prorroga del contracte de concessió

Des d’Aigua és vida, la proposta que es planteja als grups municipals de l’Arboç és apostar per una democratització de la gestió de l’aigua al municipi a partir de tres propostes:Prorrogar el contracte de concessió, únicament, per 2 anys; Emplaçar als grups municipals a posicionar-se a les properes eleccions del maig del 2019 entre el model de gestió públic i privat i Garantir la transparència del procés de decisió del model de gestió tant als grups municipals del consistori com, sobretot, a la ciutadania.

L’Ajuntament de l’Arboç vol prorrogar el contracte de concessió a SOREA just abans de les eleccions

El PSC de l’Arboç, amb majoria absoluta, presentarà el proper dijous 29 de novembre una prorroga del contracte de concessió de la gestió del servei municipai d’aigua potable. La proposta és prorrogar l’actual contracte de concessió, que acaba el 17 de maig de 2020, fins al 2028, a canvi d’una inversió de 340.000€ en aquest vuit anys. La prorroga es planeja a falta de mig any d’eleccions per evitar el debat sobre el model de gestió, amb nul debat amb la resta de grups municipals i amb nul·la transparència amb la resta de grups municipals.

El cas de l’Arboç és una excepció respecte a la tendència actual de municipis que aposten per la gestió pública del servei. Després dels casos d’Arenys de Munt, Terrassa o Collbató, en els últims mesos s’ha confirmat que Girona i la comarca d’Osona crearan empreses públiques per servir els seus municipis. En aquest context, es fa estrany pensar perquè el PSC de l’Arboç aposta per una prorroga del contracte a manca de mig any per les eleccions.