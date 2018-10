9 d'Octubre

VIII Ofrena cívica unitària al rei Jaume I el pròxim 9 d’octubre a Elx

La Plataforma per l’Ús Oficial del Valencià a Elx -formada per El Tempir, l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, ACPV-Casal Elx, l’STEPV, Xiquets d’Elx i Joves d’Elx– torna a impulsar una ofrena cívica al rei Jaume I per tal que esdevinga una cita anual que servisca per a reivindicar el nostre passat històric i la valencianitat d’Elx i del sud amb projecció de futur.

L'ofrena es farà a l’hort del Carme al rei Jaume I el pròxim 9 d’octubre, a les 11.00 h. Els organitzadors desitgen que hi haja tanta gent com hi puga anar i, a més, que ens acompanyeu amb la samarreta “#esElx”, “#AElxenvalencià”, “M’agrada el valencià”, “Jo parle valencià. Quin és el teu superpoder” i “Al sud, en valencià!”.

Es reivindicarà la valencianitat, l’equitat lingüística en la defensa dels drets lingüístics dels valencianoparlants, continuar aprofundint en la qualitat democràtica del país i reclamar fermament un finançament just que permeta exercir les competències amb dignitat i millorar el benestar social i la resta de serveis públics per a tots els conciutadans del sud i de la resta del país.