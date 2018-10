Ni presos ni exiliats

UBxla República participa en el sopar groc del 26 d'octubre davant la presó de Mas d’Enric

Universitat de Barcelona per la República (UBxla R) ha fet una crida per participar a aquest divendres, 26 d’octubre en el sopar groc que s’organitza els divendres a les 20h davant la presó de Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès), on està tancada l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

La Comunitat universitària de la UB vol expressar així la seva solidaritat, tant a ella com a totes les persones preses i exiliades, i reivindicar el seu protagonisme en la lectura de la Proclamació de la Independència de Catalunya el 27 d’octubre d’ara fa un any.

S'haurà d’anar, això sí, cadascú amb els seus propis mitjans. No tenen ni estructura ni recursos per organitzar autocars. Però sí que poden ajudar a posar en contacte les persones que necessitin transport i les que tinguin places lliures. Per això, només cal que escriure a ubxlarepublica@gmail.com i digueu què necessiteu o què oferiu. A més del sopar de carmanyola, cal portar taula i cadira.