En defensa del territori

Terraferida presenta al·legacions per evitar una nova urbanització de cinc hectàrees a Sa Colònia de Sant Jordi

Sa Colònia de Jordi (Ses Salines) de Mallorca podria passar dels 2600 habitants als 3500 en poc temps si l’ajuntament segueix impulsant la parcel·lació i urbanització de més de 5 hectàrees a Ses Figueretes. Una promotora vol desenvolupar 300 adossats a aquesta zona i des de principis de 2018, l’ajuntament fa passes per fer-ho possible. La zona de Ses Figueretes figura com a sòl urbà fa anys, però mai s’ha desenvolupat. És el que es considera un “fals urbà”, pel fet de no tenir la dotació de serveis mínima (carrers asfaltats, servei d’aigua i enllumenat) per mantenir aquesta consideració i poder edificar-se.

El passat 15 de setembre de 2018, l’ajuntament va sotmetre al tràmit d’informació pública aquesta reparcel·lació, passa prèvia per urbanitzar els terrenys. És per això que Terraferida va presentar una bateria d’al·legacions, que pretenen paralitzar aquesta urbanització i que aquestes 5 hectàrees passin a ser sòl rústic.

Tot i que el promotor de la urbanització interpreta a la memòria del document que “podría entenderse que son considerados como suelo urbano consolidado”, reconèix que no tenen completada la dotació de serveis i que no s’han cedit a l’Ajuntament el percentatge de terrenys que marca la llei. Davant aquesta situació de manifesta confusió, l’Ajuntament va requerir dels promotors la presentació d’un projecte de delimitació d’unitat d’actuació i prèvia la tramitació oportuna, es va aprovar aquesta delimitació.

L’opinió de tots els especialistes consultats per Terraferida però, és unànime: ens trobam davant uns terrenys que no poden ser considerats com sòl urbà consolidat. De fet, el 2013 la Sala Contenciosa administrativa del TSJ de les Illes Balears, confirmava la legalitat del Decret de la Batlia de Ses Salines, de 23 de juliol de 2008, que ja denegava la llicència urbanística de dotació de serveis a aquests terrenys. Al cadastre de fet, el terrenys ni tan sols figuren com a parcel·lats. Els terrenys en definitiva, es troben en situació de sòl rural.

La situació però, no acaba aquí. Si la reparcel·lació dels terrenys segueix endavant, els promotors es veurien lliures de cedir el 15% dels terrenys, esquivant el deure de cessió. En el cas que ens ocupa però, terrenys en situació de sòl rural que precisen una actuació de nova urbanització, es troben subjectes a la cessió de part del seu aprofitament urbanístic, per complir amb els preceptes que inspiren la “Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana estatal”. De quedar així, ens trobaríem davant una doble pilotada urbanística.

Per tot plegat hem demanat, al nostre escrit d’al·legacions, que es paralitzi la reparcel·lació, es desclassifiqui aquest fals sòl urbà d’acord amb la Disposició transitòria onzena, de la llei d'urbanisme de les illes balears de 29 de desembre del 2017 i passi a ser sòl rústic.