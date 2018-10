LGTBIQ

Ripollet acull la primera edició de les Jornades Municipalistes LGTBIQ de la CUP

Aquest diumenge, l'Escola Escursell de Ripollet acullirà les I Jornades Municipalistes LGTBIQ de la CUP. La jornada té com a objectiu reflexionar sobre el treball que es fa des del municipalisme en matèria LGTBIQ i, per això, hi participaran diversos municipis i entitats per explicar les seves experiències.

La jornada començarà a les 10 h, moment en què totes aquelles persones interessades poden fer la inscripció, la qual és oberta a tota la ciutadania i gratuïta. Durant el matí, tindran lloc dues taules rodones. La primera se centrarà en les experiències LGTBI a diversos ajuntaments, amb la participació de la CUP-CC (10.15 h), i la segona girarà al voltant d'"Els moviments socials LGTBI i el municipalisme" (12 h).

Després de dinar, a les 16 h, s'ha preparat una sessió formativa sobre la història del col·lectiu LGTBI i terminologia, la qual donarà pas a una tarda de tallers, de 17 a 20 h: educació, sanitat i VIH, capitalisme rosa i LGTBI-fòbia i la Llei 11/2014.