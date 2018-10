ni presos ni exiliats

Prop de 18.000 persones fan els Cims per la Llibertat

Aquest dissabte han pujat simultàniament 18 cims de Catalunya des d'on han reclamat la llibertat dels presos, exiliats i de tots els represaliats

«Som nació i avui, des dels cims de Catalunya, volem la llibertat dels presos, volem el retorn dels exiliats, volem l'anul·lació de les més de 1.000 causes obertes i volem la llibertat per decidir el nostre futur com a poble». Aquestes paraules clouen el manifest de 'Cims per al llibertat' que aquest dissabte s'ha llegit des de 18 cims de Catalunya, als quals han pujat, simultàniament, més de 17.000 persones, amb l'objectiu de reclamar la llibertat dels presos polítics, exiliats i tots els represaliats, i com a mostra de suport a les seves famílies.

La participació en tots els cims ha superat totes les expectatives i la iniciativa ha tingut també un gran ressò internacional, ja que s'ha pujat també s'han pujat 11 Cims Agermanats a Europa, Amèrica del nord i Nova Zelanda.

CIMS PER LA LLIBERTAT és una iniciativa esportiva, solidària i reivindicativa que s'ha fet en benefici de l'Associació Catalana pels Drets Civils i els cims han estat escollits pels presos i exiliats. A més, la iniciativa, ha tingut un gran ressò internacional, i avui també. La jornada ha transcorregut sense cap incident remarcable.

CIMS PER LA LLIBERTAT ha comptat amb la col·laboració de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i de tots els centres excursionistes del territori. Un total de 41 centres excursionistes han apadrinat els cims, això vol dir que un centre, o més d'un, s'han fet càrrec d'organitzar l'ascensió a cadascun dels cims.

Totes les ascensions han començat entre les 5 i les 9 del matí, en funció de la dificultat de cadascuna. Entre les 12 i la una del migdia s'ha iniciat una acte dalt de cada cim, on, entre d'altres actes, s'ha llegit un manifest i en cadascun dels cims ha intervingut un familiar dels represaliats. Al cim del Puigsacalm hi ha pujat el president de la Generalitat, Quim Torra, i al Matagalls, el president del Parlament, Roger Torrent.

CIMS a Catalunya: Comabona (1.500 persones), Gallina Pelada (2.000 persones), Montsec - Tossal de les Torretes (1.000), Tossal del Rei (650), Matagalls (900), Montgrí (1.500), La Mola (1.000), Puigsacalm (1.200), Canigó (250), Sant Jeroni (400), Roca Corbatera (1.500), Pica d'Estats (300), Mont Caro (1000), Les Agudes (600), Montsent de Pallars (1.000), Carlit (500), Puigmal (1.000) i Pedraforca (400).

CIMS Agermanats: Brockhen (Alemanya), Tombeau du Géant (Bèlgica), Salla Fort (Catalunya del Nord), Bola del Mundo (Sierra de Guadarrama - Madrid), Randa i Galatzó (Mallorca), Mont Royal (Quebec), Monte Cinto (Còrcega), Arthur Seat (Edimburg), My. Tamalpais (Califòrnia - USA), Takarunga (Nova Zelanda) i Great Sugar Loaf (Irlanda).