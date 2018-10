Pel dret a decidir

Presenten el document 'Propostes per al País Valencià' com a eines de lluita i construcció del "país que volem"

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià ha fet públic el document 'Propostes per al País Valencià' amb l'objectiu de contribuir al debat polític per enriquir-lo amb noves expectatives col·lectives, volen ser eines de lluita i construcció del país que volem i d’un món que tenim el convenciment que és necessari i que és possible. A continuació podeu descarregar el document.

El treball és fruit del debat a les II Jornades de l'Escola de Formació Toni Terrones, que van tindre lloc aquest estiu a Gandia, i al posterior debat i la reflexió entre totes les persones associades i simpatitzants de l'entitat.

El document parteix de les herències i mancances de la política aplicada pel govern valencià que afronta el seu quart Nou d'Octubre en aquests dies, així com de la valoració d'altres aspectes en l'àmbit econòmic, social o de la radicalitat democràtica.