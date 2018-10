Llibres

Presentació el llibre “Deu de dones” a la Plaça del Llibre de València

El proper 1 de novembre a les 17 hores, el Voluntariat pel Valencià i la Coordinadora d’Alumnes, Professorat, Pares i Mares per l’ensenyament públic en valencià donaran a conéixer el llibre “Deu de dones” a la Plaça del Llibre de València. La presentació comptarà amb la presència d’algunes de les autores, com les escriptores Isabel-Clara Simó, Mariló Sanz, Gràcia Jiménez, Rosa Roig i Mercé Viana. Escola Valenciana no ha volgut perdre’s aquestes jornades que visibilitzen la literatura en català.

El llibre violeta d’Escola Valenciana

“10 de dones” és el nou llibre que ha editat Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua i el Voluntariat pel Valencià a fi de proporcionar un material atractiu, que anime els tàndems lingüístics i la ciutadania a llegir en valencià. Tal com recull l’escriptora Carme Miquel en el pròleg: «Conéixer i usar el nostre valencià és també la nostra manera de contribuir al ric patrimoni lingüístic del món».

a publicació violeta “10 de dones” és un compendi de mirades literàries de deu escriptores d’arreu del País Valencià. Isabel-Clara Simó, Mariló Sanz Mora, Gràcia Jiménez, Empar de Lanuza, Rosa Roig, Violeta Tena, Amàlia Roig, Lliris Picó, Carmen Agulló i Mercè Viana han impregnat d’emocions les pàgines del Voluntariat pel Valencià.