Presentació de la guia "Salam al català" a d'Eivissa, Formentera i Menorca

La Plataforma per la Llengua Illes Balears apropa la llengua catalana a la comunitat araboparlant illencs d'Eivissa, Formentera i Menorca.

La Sala Marià Villangómez de la Biblioteca Municipal d'Eivissa acollirà la presentació de la guia Salam al català el dilluns 22 d'octubre a les 19.30 h. Dimarts 23 d'octubre, a les 19.00 h, l'acte tindrà lloc a la Biblioteca Marià Villangómez de Sant Francesc Xavier. A Menorca, la presentació se celebrarà el dissabte 27 d'octubre, a les 18 h, a Ca n'Oliver, a la ciutat de Maó.

En totes tres presentacions s'exposarà la versió de la guia adaptada al context illenc i anirà acompanyada d'una xerrada amb l'objectiu de detectar les necessitats de la comunitat araboparlant en matèria lingüística.

A Eivissa hi participaran Neus Mestres, directora de la Plataforma per la Llengua; Bernat Joan, sociolingüista; Emma Segura, professora de català per l'Institut d'Estudis Baleàrics, i Mohamed Youssef El Amrani, nouvingut d'origen magrebí.

En el cas de Formentera hi intervindran Maria Teresa Ferrer, presidenta de l'OCB de Formentera; Bernat Joan, sociolingüista; Iris Palomo, tècnica d'immigració, i Wassima Bouhia, nouvinguda d'origen araboparlant que ens presentarà el seu testimoni.

Finalment, a Menorca, participaran en el col·loqui Miquel Àngel Maria Ballester, conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca; Biel Pons, regidor de l'Ajuntament de Maó; Vicky Suárez, tècnica de l'oficina d'atenció a la persona nouvinguda (OFIM), i Soumia Achalhi, estudiant d'origen magrebí.

En acabar, s'obrirà un torn obert de participació perquè els assistents puguin aportar les seves experiències i, així, poder contribuir a detectar millor les necessitats dels araboparlants de les Illes.