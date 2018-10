Ordenança a tres

Fem un crit d’alarma quan la nova ordenança d’animals del govern de Reus elimina selectivament bona part dels articles de la Llei de protecció animal catalana. Aquesta Ordenança no recull les lleis que assenyalen la responsabilitat municipal en la tutela, inspecció i cura del benestar dels animals, la regulació anual i extensa de les colònies felines, les que regulen els espectacles i filmacions amb animals, les que prohibeixen pràctiques com la captura amb xarxes, ceps, etcètera, els trets amb armes d’aire comprimit o escopetes de balins...en resum 39 articles total o parcialment omesos de forma intencionada.

Han eliminat les disposicions addicionals, de la Llei de Protecció Animal catalana, que regulen que tota persona que treballi amb animals ha de fer el Curs de Cuidador d’Animals de la Generalitat de Catalunya. Un tema fonamental que han eliminat expressament: que els imports de sancions i canons que recapta l’Ajuntament amb l’ordenança hagin d’anar destinats al benestar animal.

Preocupem-nos quan aquesta ordenança és aplaudida i votada per dos grups polítics com Ciudadanos i PP, declarant en el Ple sentir-se agraïts i cofois d’aquesta ordenança. Dos partits que reconeixen, sense vergonya, estar més còmodes amb la realitat d’aquella Espanya profunda que permetia el sacrifici dels animals de les gosseres per ser “diferents”.

Un partit com Ciudadanos que no sap, per desinterès i ignorància, que el reconeixement que fa la CUP a un article de la Constitució espanyola és acceptar els animals com a éssers vius amb drets i sentiments i no com a coses.

La CUP al 2016 va presentar a la ciutat una ordenança alternativa, però aquesta proposta va ser rebutjada pel govern municipal. Una ordenança, fruit del treball compartit amb associacions i entitats, que volia combatre el desemparament dels animals tot fomentant l’acollida i l’adopció. Fins i tot vam anar més enllà: vam acompanyar-la del projecte per a una protectora municipal i vam treballar protocols policials clars i efectius contra l’abandonament i el maltracte als animals.

Estem convençudes que cal sumar forces i cercar el lloc idoni per a tots els animals (tant temporal com definitiu), promovent els valors de l’adopció, la integració i la convivència. Preocupem-nos per aquesta Ordenança del govern de Reus, una ordenança sota mínims i retallada que no té com a nucli central el benestar animal.