Moció de Pirates de Catalunya i la CUP-Crida per Girona per fomentar el programari lliure

El proper dilluns 8 d’octubre el Ple de l’Ajuntament de Girona debatrà una moció perquè el consistori promogui l’ús del programari lliure en l’àmbit de les TIC, impulsada conjuntament per Pirates de Catalunya i la CUP-Crida per Girona. Fa cinc anys, l’octubre del 2013, el plenari ja va comprometre’s amb l’ús del programari lliure a proposta dels mateixos cupaires, però fins ara aquest acord ha quedat pràcticament oblidat, i el govern no ha tirat endavant les propostes incloses en aquella primera moció.

Ambdues formacions creuen que “l’Ajuntament ha de comprometre’s a defensar el dret d’accés a la societat de la informació dels gironins i gironines així com implicar-se en l’alfabetització digital i ajudar a superar la fractura digital”. Per aquest motiu, consideren que el programari lliure és una eina indispensable perquè la ciutadania pugui emprar les TIC de manera universal, en la seva llengua i sense cap discriminació de tipus social, econòmic o de qualsevol altra mena.

Davant d’això, la moció presentada per Pirates de Catalunya i la CUP-Crida per Girona proposa elaborar un pla municipal de foment del programari lliure en el termini d’un any des de l’aprovació de la moció, amb l’objectiu que Girona pugui declarar-se “municipi lliure de programari privatiu”. Segons les dues formacions, el pla hauria de contenir aspectes com un procés de migració a tecnologies i formats de lliure llicenciament del programari municipal; o la incorporació com a clàusules de mèrit la utilització, el desenvolupament, la distribució i la difusió de programari lliure en català en les contractacions, convenis de col·laboració i subvencions en l’àmbit de les noves tecnologies.

Altres aspectes proposats són la difusió, la promoció i la distribució de programari lliure en català en el si de totes les institucions, les associacions i les organitzacions, públiques i privades, de l’àmbit de Girona, en especial en l’àmbit educatiu; i la promoció d’acords i convenis amb administracions locals i supralocals, universitats i associacions públiques i privades per fomentar conjuntament el programari lliure en català. Finalment la moció proposa crear una comissió tècnico-política amb representació de tots els grups municipals per fer el seguiment de l’elaboració i implementació del pla.