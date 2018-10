1-0

Mobilitzacions a Barcelona contra l'Íbex-35 i seus de l'administració espanyola

A primera hora del matí, membres del CDR han realitzat diverses accions simultànies a Barcelona, concentracions dels edificis de l'Agència Tributària Espanyola, el Banc d'Espanya i Foment del Treball. També han aparegut pintades i empatifades d'enganxines sota el lema "la República en construcció" a diverses sucursals bancàries de l'Íbex-35. Més tard les protestes han confluït al passeig de Gràcia amb la Gran Via, on han tallat el trànsit, i han avançat juntes en direcció a la Diagonal. A continuació s'ha anat fins a Vilapicina, a Nou Barris, on s'ha aturat un desnonament. S'ha fet una convocatòria al Jardinets de Gràcia cap a les 12h.

A Girons, centenars persones han ocupat les vies de TGV. Després han anat a la delegació del Govern on han despenjat una bandera espanyola i han col·locat una estelada. Cap al migdia es concentrantran a la plaça de Vi.

També hi han hagut talls a l'AP7 a l'Hospitalet de l'Infant, Martorell i el Vallès. A Ponent han tallat la carretera LL-11 a la sortida de Llieda.