9 d'Octubre

Milers de persones barren el pas al feixisme a València

Milers de persones (quinze mil segons els organitzadors) han plantat cara al feixisme al carrers de València en la manifestació reivindicativa per commemorar la Diada. La marxa que contava amb les convocatòries de la Comissió 9 d'Octubre amb el lema "Guanyem Llibertats. Fem País" i de la plataforma "Antifeixistes País Valencià" sota el lema “País Valencià, tomba del feixisme. 9 d’Octubre, no passaran!”, tenint en compte la mobilització de l'any passat on els grups feixistes van fer de les seves, tot i així aquesta vesprada també ho han intentat però s'han trobat amb un organitzat que ha sabut barrar-lis el pas. Ho han fet d'una forma pacífica deixant clar que l'espai públic és per a tot aquell que respecta la llibertat i per això es cridava "València serà la tomba del feixisme" i "Els carrers seran sempre nostres".

També cal remarcar que les organitzacions ultres com España 2000 i Alianza Nacional no han sumat més d'un centenar de persones. Si a tot això afegint el desplegament policial per evitar l'enfrontament físic, ha fet que aquests grups hagin abandonat les seves convocatòries, tot i que han hagut moment de tensió. Sobretot a l'inici de la manifestació a la plaça Sant Agustí amb llançament de gasos lacrimògens dels feixistes contra un grup de periodistes.

Els organitzadors de la manifestació s'han sentit satisfets en veure la reacció que ha tingut la gent després de les amenaces que han proliferat dels grups d'extrema dreta.