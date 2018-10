Aigua

Manifestació a Igualada per la gestió pública de l'aigua

Diumenge a la plaça del Rei de Mataró a les 18.30H sota el lema: "L'Anoia es mulla per l'Aigua"

Una trentena d’entitats de l’Anoia han convocat una manifestació per l’#aiguapública pel proper dissabte 27 d’octubre. Després de 98 anys de gestió d’Aigua de Rigat, privada i sense contracte de concessió, ara és el moment de la gestió pública a cinc municipis de la comarca: tres sense contracte de concessió (Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt) i dos on s’acaba la concessió (Piera iMasquefa).

L’aigua és un bé comú i no un negoci, per això conviden a la gent a omplir els carrers perquè Agbar no s’emporti 500.000€/anuals de beneficis, per recuperar l’aqüífer Carme-Capellades i per garantir la sobirania local.