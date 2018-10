moviment veïnal

Manifestació a Barcelona pel manteniment sense retallar de la línia 192 d'autobús

Aquest divendres a les 5 de la tarda "De Trinxant-Mallorca fins a la Seu del Districte de Sant Martí (Plaça Valentí Almirall)"

L'Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l'Arpa de Barcelona ha convocat un manifestació per exposar la més rotunda oposició del barri a la intenció de TMB i l'Ajuntament de Barcelona de retallar dràsticament el recorregut actual de la línia de bus 192.

L'entitat insta a tots els responsables municipals la seva ràpida implicació en resoldre aquest tema fonamental per al barri per evitar el que seria una inacceptable mesura antisocial.

Segons els veïns, fins fa un mes volien treure del tot aquesta línia (fonamental per la mobilitat de gent gran i amb mobilitat reduïda en els seus desplaçaments a hospitals, CAPs, etc.) amb l'excusa de la posada en marxa de les noves línies V23 i V25, però ja vam demostrar que aquestes no poden substituir el servei que dona la 192, sobretot perquè tenen un recorregut molt diferent.

Una vegada iniciades les protestes del barri, des de TMB van dir que retocarien una mica el recorregut de la línia V23 per acostar-la a l'Hospital de Sant Pau (això és positiu, però soluciona molt poc de la problemàtica general del 192) i que mantindrien la línia però amb un altre recorregut molt més curt i que, en vertical, només passaria pels extrems del barri (Navas i Trinxant) enlloc de passar pel carrer Muntanya com fa actualment, un carrer central del barri.

La proposta actual és deixar la línia només amb un autobús i que vagi només de l'Hospital de Sant Pau al carrer Aragó, eliminant tot el recorregut fins al CAP de Lope de Vega i el Poblenou.

Pels veïns, aquesta proposta és una autentica retallada en una línia que, per les seves característiques i usuaris, és un veritable servei social. No ho poden acceptar! Entre d'altres motius perquè deixaria la part de Gran Via (on viuen milers de veïns i veïnes) sense cap autobús vertical en uns 900 metres!, contravenint tot l'esquema teòric de la nova xarxa ortogonal (hauria d'haver-hi una línia per Bilbao però no existeix ni està prevista) i perjudicant totes les persones amb mobilitat reduïda.

Tot i així, el veïns puntualitzen que "Està bé que per fi (després de més d'un any i mig de demanar-ho l'AV) es comenci a estudiar el tema seriosament però també reclamem una total transparència (dades, etc.) i que l'Ajuntament, els grups polítics i l'Alcaldessa facin prevaldre de veritat els interessos socials, evidents en aquest cas, per sobre dels criteris de les burocràcies i els despatxos. És evident que amb voluntat política es pot mantenir la línia 192 donant tot el servei que dona ara i també queda clar que està plenament justificat".