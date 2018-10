Aviat fara? un any que dos activistes socials, els estimats Jordi Sa?nchez i Jordi Cuixart, dues persones del poble, dos homes bons, van ser empresonats per un Estat autoritari incapac? d’escoltar a tot un poble que e?s i se sent nacio?.

I per a molts, aquest va ser l’inici de la repressio?, pero? la realitat e?s que fa molt temps que la repressio? dura. De fet, han estat segles de repressio? i d’anul·lacio? dels nostres drets civils i poli?tics.

Ara e?s tot un Govern qui esta? empresonat o a l’exili, pero? tambe? s’ha reprimit a gent del poble, gent com nosaltres, que nome?s ha expressat les seves idees i les ha defensat paci?ficament als carrers.

Som poble i no oblidem.

Recordem la Tamara, empresonada a la seva vila; l’Adri, obligat a l’exili; pero? tambe? la resta de persones imputades per protestes no violentes, els professors injustament acusats, o els meca?nics, humoristes o cantants... ells tampoc son lliures.

I si ells no son lliures i els nostres poli?tics tampoc, cap de nosaltres ho pot ser.

Som muntanyencs i dalt un cim podem sentir la sensacio? me?s prima?ria de llibertat... els ulls es perden en el paisatge... l’olfacte gaudeix de les olors de la natura... i les oi?des reposen en els sons suaus que ens envolten. Aquesta llibertat representa totes les llibertats que ells no poden sentir.

Cims per la llibertat us ha proposat pujar aquests 18 cims simulta?niament per demostrar la nostra forc?a, per donar exemple de la nostra unio?, per solidaritzar-nos amb aquesta causa, per fer costat a les fami?lies dels que pateixen en primera persona aquesta repressio? ferotge i per cridar als quatre vents el nostre anhel de llibertat.

Som nacio? i avui, des dels cims de Catalunya, volem la llibertat dels presos, volem el retorn dels exiliats, volem l’anul·lacio? de les me?s de 1.000 causes obertes i volem la llibertat per decidir el nostre futur com a poble.