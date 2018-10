Entitats ciutadanes

Malestar amb l'espectacle del Supercreuer de la Festa dels Súpers



La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i la Plataforma per la Qualitat de l'Aire han vist amb consternació com TV3 centra la seva campanya per a la festa dels Súpers en un creuer que de manera figurada recorre Catalunya (demà 27/10 a Barcelona, el 17/11 a Tarragona). Consideren que ofereix als infants un model de turisme de masses contraposat als valors que des de la tasca educativa realitzen famílies, centres educatius i entitats socials.



Des de l'ABTS i tots els col·lectius que en formen part, la FAVB i la PQA fa anys que denunciem els nefastos efectes socials, culturals i ambientals que la indústria de creuers genera a la ciutat de Barcelona: contaminació de l'aire i de les aigües, canvi climàtic, residus, consum d'aigua, saturació de l'espai públic, problemes de mobilitat, pèrdua de comerç de proximitat, entre d'altres. A més dels esmentats problemes ambientals i de massificació turística, aquestes autèntiques fàbriques flotants són també l'escenari d'unes pràctiques empresarials laborals molt negatives i d'evasió d'impostos en estar registrades en paradisos fiscals amb marcs laborals molt més laxes que el nostre.



Consideren però que aquest cas no és l'excepció i es pregunten per la possible influència d'interessos privats en la política comunicativa de TV3. Juntament amb la FAPAC constaten com la tasca educativa que realitzem es troba molt sovint en contradicció amb continguts televisius contraposats a valors que intentem transmetre per tal d'enfortir la capacitat crítica dels infants davant els enormes reptes de la societat en què vivim. Per això s'han adreçat a la Direcció de TV3 per conèixer quin és l'actual codi deontològic de la televisió catalana i demanar la participació de les entitats socials en la seva revisió i/o aplicació, molt especialment de les entitats que com la FAPAC treballen perquè l'educació integral de la infància es basi en uns valors ètics, socials i ambientals.