Les herbes dels carrers de Vendrell

Va ser al mes de febrer de 2016, que el nostre ajuntament per unanimitat va decidir deixar d’utilitzar el Glifosanto per ser un producte cancerigen aquesta proposta portada per 'Som Poble' al ple municipal, va ser una bona iniciativa, que a la llarga haurà de millorar la qualitat de vida dels treballadors i treballadores que feien servir aquets producte, i per la resta de la ciutadania serà una bona mesura, per que ja no el trobarem als parcs i jardins del nostre municipi ni als nostres carrers. No obstant cal destacar que deixar de fer-lo servir, si no es contraresta amb un programa de mesures concretes, per reduir l’efecte de les males herbes als carrers, es converteix en un problema per tota la ciutadania.

Però abans de parlar de Vendrell, caldria dir que aquest singular problema que pateix el nostra vila també el pateixen d’altres molt mes grans, com pot ser Barcelona, Pamplona o Vic, per posar exemples, ells han treballat en solucions que encara que no han sigut definitives, han millorat en una part la situació, per exemple, a Barcelona s’ha redactat un protocol de treball on entre d’altres mesures, s’utilitzen maquines de especifiques de desherbatge o aigua calenta, ha Pamplona s’utilitza mes gent per fer les tasques desherbatge, a Vic a les voreres es fa servir àcid acètic. En aquesta situació es troben moltes ciutats del país i totes tenen mesures diferents i treballen per trobar una solució, que tot i que no ha sigut definitiva, si que ha sigut mitjanament practica.

Pel que fa al Vendrell, des de que es va de deixar de fer servir aquest producte, el que ens trobem son carrers plens d’herbes mes allà de la muralla i poques solucions per que de tractar de trobar solucions provisionals, com podria ser, invertir mes diners en la neteja de les males herbes contractant mes gent, amb el superàvit que hem tingut als pressupostos. Tot apunta que poc s’ha fet, donat que les males herbes segueixen creixent i creixent als carrers del nostre municipi i cada vegada es mes difícil trobar-se un carrer que no sigui del centre, que estigui net d’herbes, i com sempre la gent es queixa inútilment per que l’Ajuntament no fa res per millora aquest problema, per lo menys a la vista de com estan els carrers del municipi.

El que encara es pitjor, es que el nostre Batlle va dir en un ple, que el problema de la neteja viaria en realitat, en una gran part, es producte de les males herbes que creixen per tot el municipi, el seu efecte òptic ens fa veure el carrer ple de brutícia, això penso jo, esta molt lluny de la realitat. En la meva opinió s’equivoca, per que el problema de la neteja viaria es una realitat que requereix d’una solució que passa per contractar una empresa de neteja viaria que tingui un projecte de futur dimensionat per les realitats i necessitats de la nostra vila i que molt probablement, tinguin que fer-se càrrec també de la neteja de les males herbes que surten als carrers, donat que ara per ara ho fan a traves de l’empresa de neteja de parcs i jardins.

Oblidant-nos del que va dir el nostre Batlle al Ple, i pel que fa al problema que ens ocupa en aquest article, les males herbes i els efectes de la retirada d’un herbicida cancerigen del nostres carrers, pot ser el govern local no ha destinat els suficients diners del excedent dels pressupostos municipals a cobrir aquesta neteja a traves d’una redimensió d’aquest servei, i penso que es molt necessari fer alguna cossa efectiva i real per que aquest problema que abans no existia, ara forma part de la llista de problemes transversals de la nostra vila que requereixen d’una solució real.

Ja per acabar us diré, que tenim un greu problema relacionat amb les males herbes, la neteja de carrers i la recollida de brossa i que d’aquest problemes els primer i principals responsables, son els que tenen el govern a les seves mans, que tenen que fer alguna cosa per acabar amb aquests problemes transversals, que tots junts sumats degraden l’ imatge de la nostra vila.