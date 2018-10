1-O

La Plataforma 1 octubre convoca una manifestació a Barcelona per reivindicar el mandat del Referèndum

Aquest dilluns a la tarda, la Plataforma 1 d’octubre, que engloba diverses entitats de la societat civil, d’entre les quals l’Assemblea Nacional Catalana, ha convocat una manifestació pels carrers de Barcelona. L’inici serà a les 18.30 h a plaça Catalunya. Allà, una gran pancarta de 15 x 5 metres es desplegarà, amb un missatge clar: Self-determination is a human right. Hi haurà un espai elevat accessible per tal de poder prendre imatges de 18.20 h a 18.40 h en torns de 15 persones cadascun. Dirigiu-vos a algun dels organitzadors de la plataforma 1 d'octubre, per poder-hi accedir.

La manifestació recorrerà el carrer Fontanella, creuarà plaça Urquinaona, seguirà per Ronda Sant Pere i trencarà a la dreta pel passeig Lluís Companys fins arribar al parc de la Ciutadella.

Una vegada arribi la capçalera, formada per urnes de l'1 d'octubre, una representació formada per 11 persones de diferents edats i municipis de Catalunya, portaran al Parlament el mandat de l'1 d'octubre.

Durant el dia, però, també hi haurà més actes.

A les 12 h del matí està previst que es faci una aturada als llocs de treball perquè els treballadors puguin baixar al carrer per reivindicar el referèndum i el seu mandat i mostrar el rebuig a les càrregues policials que va sofrir la població l’1 d’octubre del 2017.

Els Comitès de Defensa de la República convoquen actes descentralitzats arreu de Catalunya. A Barcelona a les 7h actes sopreses a Mercat Santa Caterina, plaça de Catalunya i plaça Letamendi. A les 12h, una manifestació que sortirà dels Jardinets de Gràcia.