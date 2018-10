Català

La flama del Correllengua s'estén arreu del territori

Diversos Correllengua coincideixen aquest proper dissabte: Cerdanyola del Vallès, Santa Margarida de Montbuí, Sant Just Desvern, Bigues i Riells i en el districte barcelonès d'Horta-Guinardó.

Sant Just Desvern i Horta-Guinardó

Durant els mesos d'agost i setembre, el Correllengua s'ha anat desplegant arreu del país. Desenes de municipis ja han acollit actes amb motiu d'aquesta vint-i-dosena edició, que enguany va dedicada a la Nova cançó. A la majoria de localitzats on s'ha desenvolupat han tingut lloc activitats de caràcter lúdic i reivindicatiu, entre les quals xerrades sobre la situació del català, demostracions de cultura popular i actuacions que han fet referència al moviment artístic que, en plena dictadura franquista, va impulsar una cançó cantada en català als Països Catalans.

Mil xiquets al so de la dolçaina

Al municipi de Canals es va celebrar el passat dia 8 la quarta edició del "Correllengua escolar", més d'un miler d'alumnes d'aquesta població de la comarca de La Costera, van interpretar la cançó de la canalina Alícia Arnau “9 d’octubre dia de festa” al ritme de dolçaina i tabal. Es pot veure la seqüència en aquest enllaç.

Llagostera

Un dels moments més emotius del Correllengua celebrat a la localitat de Llagostera el passat dia 12 va ser la baixada de torxes. A la baixada, que va transcorre entre la plaça del Castell i el centre de la població gironina, hi van participar 200 persones.

Mataró

La capital del Maresme va acollir el passat dia 6 la celebració del Correllengua, que en la seva vint-i-dosena edició està dedicat a la Nova Cançó. La convocatòria d’enguany va destacar pel cercavila que va transcorre des de la plaça de Can Xammar fins a la plaça de l’Ajuntament. Amb la colla de geganters presidint la comitiva, la festa va anar seguida per una ballada de totes les figures, berenar per a la mainada, sessió de contes i un concert de música en viu.

Flix

Teatre i compromís es van barrejar en el Correllengua que va tenir lloc a Flix el passat dia 7. En el marc del cinema de la Unió Social, els més menuts van poder gaudir de l'espectacle infantil Môesia, que interpretat per l'artista Elisenda Rué (Mo Clown Cia) els va permetre resseguir poemes dels dramaturgs Feliu Formosa, Jordi Margarit, Montserrat Abelló o Màrius Sampere, entre d'altres.

