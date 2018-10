Elecciosn sindicals

La Federació d’Estalvi de Catalunya (FEC) i la Intersindical-CSC presenten la candidatura conjunta a les eleccions sindicals de CaixaBank

Aquest matí, sota el lema “Avancem junts!” ha tingut lloc a Barcelona la presentació de la candidatura conjunta de la Federació d’Estalvi de Catalunya (FEC) i la Intersindical-CSC a les eleccions sindicals de CaixaBank.



Els secretaris generals d’ambdós sindicats – Joan Maria Terribas (FEC) i Carles sastre (Intersindical-CSC)- han coincidit en qualificar la candidatura de “pas ferm en la consolidació al sector financer d’un sindicalisme arrelat al país des de la proximitat als treballadors”.



Des de la FEC, Terribas ha destacat la importància de “sumar forces des del sindicalisme català per a enfortir el projecte de la FEC i la seva presència a CaixaBank i al sector ” mitjançant un acord entre els dos sindicats “cuinat durant un any, des de la mútua confiança i amb voluntat d’esdevenir una eina útil” que coincideix amb el 30è aniversari de la fundació de la FEC.



L’afinitat entre els dos sindicats, segons Terribas, “ha fet possible arribar a aquesta candidatura conjunta de manera natural, com un retorn a la casa comuna” tot fent referència a l’embrió de la FEC i la Intersindical-CSC, la històrica central sindical Solidaritat d’Obrers de Catalunya (SOC).

Per la seva banda Carles Sastre, en nom de la Intersindical-CSC, ha expressat la satisfacció del sindicat independentista “davant l’obertura d’un nou front a un sector al qual tenim una presència important al Grup Banc Sabadell “.



Sastre també ha destacat que aquesta candidatura conjunta se materialitza “en un moment d’important creixement de la Intersindical-CSC i del model de sindicat republicà i de contrapoder que representa”.



Ambdós secretaris generals s’han mostrat optimistes davant unes eleccions sindicals “que han de servir per demostrar que un altre sindicalisme és possible, des d’una perspectiva nacional compromesa i amb un model sindical democràtic i al servei de les persones”.



Terribas i Sastre han fet una crida als treballadors de CaixaBank a dipositar la seva confiança en una candidatura que neix des del convenciment que cal aportar diversitat per democratitzar el mapa sindical”.



Per cloure, Joan Maria Terribes ha afirmat que des de la FEC/Intersindical-CSC “es prioritzarà l’acció sindical de proximitat, el benestar i les necessitats dels treballadors . Perquè el més important són les persones”.