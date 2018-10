Salut

La FAVB dóna suport a les reivindicacions dels usuaris i usuàries i als professionals del CAP Raval Nord

La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) dóna total suport a les reivindicacions dels usuaris i usuàries i als professionals del CAP Raval Nord-Doctor Lluís Sayé en la seva reivindicació d'un espai que permeti atendre dignament els veïns i veïnes del barri.

El Raval és un barri que té molts equipaments de ciutat: CCCB, CIDOB... i d'altres, com el MACBA, més enfocat a la promoció turística. Tanmateix, i encara que sembli estrany, no es troba cap espai on poder ubicar un centre d'atenció primària per atendre dignament més de 21.300 usuaris. En un barri amb pocs espais disponibles semblava que finalment se n’havia trobat un per fer aquest equipament, però ara resulta que s’ha descartat perquè el volen destinar a ampliar el MACBA.

L'entitat veïnal considera que s’han de prioritzar les necessitats bàsiques de les persones i el seu dret a una atenció sanitària digna per sobre de la promoció del culte a l'art. Aquesta actitud no comporta menystenir l’art, però quan les dues funcions són incompatibles, no hi ha cap dubte quina és l’opció correcta.

La FAVB exigeix posar per davant tenir les dotacions pertinents perquè el CAP Raval Nord pugui donar servei dignament al veïnat malgrat que això impliqui la no ampliació de les dependències del MACBA.

Demana la consellera de Salut i responsable de proporcionar els serveis de salut a tota la població, Alba Vergés, que sigui sensible a aquesta reivindicació i més quan estan parlant del districte de Barcelona amb menys renda i menys esperança de vida de tota la ciutat. Demanem a la resta de membres del Govern català, en especial a la consellera de Cultura, Laura Borràs, i també als responsables municipals que mai ens facin decidir entre Sanitat i Cultura, ja que tothom que tingui una mínima consciència social sabrà què escollir.