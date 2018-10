lluita institucional

La CUP vol que el dret a vot estigui garantit per a tots els figuerencs

La moció que presentarà el grup municipal al ple de demà contempla una campanya informativa per a donar a conèixer els processos per fer efectiu el dret a vot entre les persones estrangeres residents a Figueres a les pròximes eleccions municipals

La legislació espanyola limita enormement la participació política de les persones estrangeres, que no poden votar ni ser votats en les eleccions generals ni autonòmiques i redueix el dret a vot a les eleccions municipals a alguns supòsits. Així, l'article 13.2 de la Constitució espanyola permet el sufragi actiu i passiu de persones estrangeres en les eleccions municipals només quan existeix un tractat internacional sota el criteri de reciprocitat. A la pràctica només les persones amb nacionalitat comunitària i d'una dotzena de països no europeus poden exercir el seu dret a vot a les eleccions municipals. En aquests casos, però, el dret a vot requereix a més d'uns requisits, processos i tràmits previs per poder ésser inscrits al cens electoral que a la pràctica dificulten considerablement que s'acabi exercint aquest dret a vot.

Per tot això, a les pròximes eleccions municipals bona part dels figuerencs i figuerenques no podran votar els i les seves representants al ple municipal, tot i portar en la majoria dels casos molts anys residint i treballant a la nostra ciutat i haver establert les seves vides aquí. Així mateix, bona part d'aquells residents estrangers que sí que poden votar és possible que acabin per no fer-ho per desconeixement o dificultats en la tramitació. És per això que la CUP de Figueres presentarà al ple d'aquest dijous una moció per garantir el dret a vot dels figuerencs residents, instant a les diferents institucions competents perquè eliminin les tramitacions burocràtiques addicionals per exercir el dret a vot, així com a treballar per fer efectius els drets de la ciutadania, tot vehiculant-los a la residència, i no a la nacionalitat.

La moció preveu que l'Ajuntament elabori una campanya informativa per a donar a conèixer els processos per fer efectiu el dret a vot entre les persones estrangeres residents a Figueres i que per raó dels convenis internacionals, podran exercir el dret a sufragi actiu i passiu a les pròximes eleccions municipals. Aquesta campanya es concretarà en enviar cartes informant del dret al sufragi actiu i passiu, fent reunions informatives i d'assessorament tant amb entitats de persones migrades d'aquests orígens, com amb entitats de suport als processos migratoris i elaborant una campanya pública informativa a través de les diverses eines de comunicació de l'Ajuntament, així com amb díptics i/o cartells informatius.