Eleccions

La CUP Tortosa decideix presentar-se a les eleccions municipals de 2019

En una assemblea oberta que va tenir lloc divendres 5 d'octubre on hi van participar desenes de persones, es va decidir per unanimitat la concurrència de la CUP Tortosa a les eleccions municipals que tindran lloc el maig de 2019.

L'assemblea es va iniciar amb una valoració de la tasca portada a terme a l'Ajuntament de Tortosa al llarg dels últims 3 anys. A través d'una explicació de les propostes presentades es va evidenciar la diferència de la CUP respecte als altres grups polítics amb representació a l'Ajuntament. L'assemblea va considerar que la branca institucional és un aspecte important perquè la CUP pot fer d'altaveu dels moviments socials als plens, tot i que es va insistir de la mateixa manera en la importància de mantenir la presència al carrer i reforçar moviments socials i les mobilitzacions existents.

Els i les assistents van exposar els motius perquè la CUP ha de tenir representació al consistori, i es va evidenciar que l'organització política de l'esquerra independentista suposa un contra-poder als partits tradicionals; aporta una visió d'esquerres, alternativa i crítica inexistent a l'Ajuntament de Tortosa; suposa un element de transparència i fiscalització de la política municipal; és l'única aposta ferma pel feminisme i l'ecologisme; fa una aposta clara i decidida per la República; i en definitiva, aporta coherència i compromís a la que hauria de ser la casa del poble.

Al llarg dels propers mesos es crearan diversos grups de treball per tal de generar propostes per a la ciutat en diferents àmbits, tals com model energètic i productiu, educació, feminisme, municipalització de serveis, cohesió social. .. entre d'altres.

Properament la CUP Tortosa farà públics altres aspectes referents a la candidatura per a les municipals de 2019, així com relatius al seu programa electoral.