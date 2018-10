La CUP reivindica la unilateralitat i la desobediència per exercir el dret a lautodeterminació

La CUP considera que el capital polític, la força i la legitimitat que es van demostrar l’1 d’octubre han estat malbaratats al llarg d’aquest any amb la manca d’iniciativa de les institucions per implementar el resultat del Referèndum d’autodeterminació. Els moviments de retirada van començar el 28 d’octubre de l’any passat quan la majoria parlamentària independentista en el Parlament i en la seva Mesa, però també el Govern de la Generalitat, van acatar l’article 155 i van abandonar la via de l’autotutela de drets, una via que considera legítima i necessària la desobediència davant els poders que volen impedir l’exercici d’aquests drets.

Un any després del 27 d’octubre, de la declaració simbòlica i de la no implementació de la República, el mandat de l’1O que la CUP reivindica i que entén que encara existeix, és que la unilateralitat i la desobediència són l’única via per exercir el dret a l’autodeterminació. L’1O es va conjurar la via desobedient tant als carrers com a les institucions i és el moment que vam ser al punt més proper de ruptura amb l’Estat espanyol.

"Davant la situació actual i la manca d’iniciativa del govern de la Generalitat que segueix practicant l’autonomisme ja que continua acatant els marcs imposats per l’Estat i reprodueix les polítiques dutes a terme els darrers 40 anys, la via de la CUP pels propers mesos passa per una estratègia de ruptura democràtica amb l’Estat, aprenent dels encerts i errors de la tardor passada i per un nou cicle d’organització popular i mobilització que condueixin de nou a l’exercici del dret a l’autodeterminació, una via on la defensa de drets socials i polítics possibilitin que aquest país sigui allò que la seva gent vulgui que sigui. En el camí cap als moments referendaris i plebiscitaris que en el futur hagin de validar internacionalment la creació de la República Catalana, caldrà un procés de desobediència civil i institucional destituent del Règim del 78 i que sigui un nou punt d'inici del procés de ruptura amb l'Estat Espanyol, que reprengui el procés democràtic d'autodetetminació iniciat l'1O", remarca la formació