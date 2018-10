Doners al carrer

La CUP la Seu d'Urgell retornarà 4.000 € al moviment popular amb la iniciativa "DINERS AL CARRER"

La formació ha fet una crida a les entitats a participar en aquesta iniciativa per tal d'optar a una ajuda i resta a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte sobre el procés, amb aquesta finalitat realitzaran un punt d'informació el dilluns 19 de novembre, de 19 a 22h, a l'Ateneu de l'Alt Urgell.

Aquest dimarts, la CUP de la Seu d'Urgell ha presentat públicament la iniciativa "Diners al Carrer", una manera de retornar al carrer 4.000€ procedents d'ingressos institucionals, repartits en donacions a entitats sense ànim de lucre amb projectes que necessitin finançament per a poder-se desenvolupar.

El codi ètic de la CUP a les passades eleccions municipals obligava als càrrecs electes que sortissin escollits a donar el 100% del seus ingressos derivats de la participació a les institucions a la candidatura. Aquesta mesura, juntament amb la renúncia a la resta de privilegis (entrades, càterings, plaça aparcament, etc.) intenta evitar la professionalització i ataca la visió de la participació institucional com l'esgraó per accedir a un sistema de portes giratòries entre el poder polític i econòmic.

Des del maig del 2015, quan la CUP de la Seu va obtenir un regidor a l'Ajuntament, amb els diners percebuts hem donat suport econòmic a diversos projectes del moviment popular. Perquè entenem que la clau per a la transformació social no és la representació institucional sinó la força del moviment i l'organització popular i, per tant, contribuir al creixement i enfortiment del teixit social és una prioritat per la CUP.

A tall de resum, durant aquesta legislatura i fins a dia d'avui, a nivell de despeses, la CUP ha gastat 2.306,39 € en funcionament propi de la candidatura, un 17,4%; 2.402,50 €coma contribució a la CUP a nivell nacional, un 18.15%; 4.529,16€ en diversos projectes d'Unitat Popular a nivell local, un 34,21 %; i ara destinarà 4.000€ a la iniciativa "DINERS AL CARRER", un 30,22%.

Ara que s'acaba la legislatura, mitjançant la campanya "DINERS AL CARRER" des de l'Assemblea de la CUP la Seu d'Urgell pretenem retornar una part dels ingressos que hem obtingut de l'ajuntament al carrer, i volem fer-ho mitjançant un procediment obert i participatiu perquè totes les entitats que ho vulguin s'hi puguin presentar.

Les donacions podran arribar fins al 70% del projecte i en un màxim de 1.000€. El termini per a presentar els projectes és el dilluns 7 de gener i el diumenge 27 de gener es realitzarà una trobada entre les entitats que hagin presentat projectes i les militants de la CUP per tal d'escollir els projectes que es subvencionaran.

La CUP ha fet una crida a les entitats a participar en aquesta iniciativa per tal d'optar a una ajuda i resta a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte sobre el procés, amb aquesta finalitat realitzaran un punt d'informació el dilluns 19 de novembre, de 19 a 22h, a l'Ateneu de l'Alt Urgell.

Per a més informació podeu consultar les bases de la iniciativa "DINERS AL CARRER" a la pàgina web de la CUP de la Seu d'Urgell: http://seudurgell.cup.cat/diners-al-carrer.