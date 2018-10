Per la República

La CUP impulsa una Proposta de Resolució conjunta per fer front a l’estratègia electoralista de Cs

La CUP-Crida Constituent ha impulsat una proposta de resolució conjunta per tenir un marc comú al ple monogràfic sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència convocat per Ciutadans i que pretén buscar el suport majoritari de Catalunya En Comú Podem, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya per combatre el relat de la fractura posant al centre l’estructuralitat de les problemàtiques socials.

Si es vol afrontar veritablement aquest ple com un ple sobre la priorització de l’agenda social i per a la recuperació de la convivència més enllà de la cobertura d’estratègies electoralistes, que és el que persegueix el grup proposant, és imprescindible que es parli de quina és la realitat social a Catalunya i com s’ha arribat a aquesta situació.