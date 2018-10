Per la República

La CUP estarà a l'expectativa a veure com evoluciona el Consell de la República

La formació seguirà treballant aquest àmbit des de diversos fronts, com ja fem des de Ginebra, alhora que anirà valorant l'evolució d'aquesta nova institució, i d'altres iniciatives que puguin sorgir, per interpretar si hi ha canvis substancials o no en la seva proposta d'acció.

La CUP no va participar de la presentació del Consell per la República presentada ahir al Palau de la Generalitat de Catalunya en tant que l'organització no vol contribuir a avalar iniciatives que parteixen des d'una lògica simbòlica, que no tenen com a objectiu central la ruptura democràtica amb l'Estat espanyol i que no disposen de mecanismes de control democràtic i popular.

En aquest sentit, la CUP considera que, a partir de la informació explicada, aquesta nova institució alimenta el discurs simbòlic a l'exterior i no afronta l'element central del conflicte que viu el país que és l'exercici del dret a l'autodeterminació al territori. En aquest sentit, la formació interpreta que a hores d'ara el el Consell per la República no es constitueix com un ens que permeti avançar nacionalment ni socialment.

Per altra banda i tot i que la CUP sempre s'ha mostrat a favor d'estudiar la possibilitat de crear una institucionalitat paral·lela a recer de la repressió dels aparells de l'Estat espanyol, que facilités la internacionalització del conflicte i que treballés per traçar estratègies per a exercir el dret a l'autodeterminació, aquesta ha de seguir criteris de discreció, rigor, responsabilitat, mirada llarga i no han de ser espais que responguin que es moguin a partir d'estratègies de comunicació pensades per convèncer i acontentar l'opinió pública catalana.

Des de la CUP es veu l'estratègia internacional com a element cabdal per als propers mesos, on les persones exiliades hi han de tenir un paper a l'hora d'assolir una solució pel conflicte democràtic del país. Per això seguirà treballant aquest àmbit des de diversos fronts, com ja fem des de Ginebra, alhora que anirà valorant l'evolució d'aquesta nova institució, i d'altres iniciatives que puguin sorgir, per interpretar si hi ha canvis substancials o no en la seva proposta d'acció.