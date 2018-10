dones embarassades

La CUP denuncia el finançament públic i la derivació de dones embarassades a un centre de l’Arquebisbat de Tarragona antiavortista

El diputat provincial de la CUP Edgar Fernández i la regidora de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona Laia Estrada, han denunciat públicament en roda de premsa el finançament per part de la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Tarragona del projecte Llar Natalis de la Fundació Obra Pia Montserrat de l’Arquebisbat de Tarragona, així com la derivació d’usuàries dels serveis socials del Consell Comarcal i diversos ajuntaments a aquest centre.

Llar Natalis és un projecte de la Fundació Obra Pia Montserrat, propietat de l’Arquebisbat de Tarragona, que neix amb un doble objectiu. Per una banda, mantenir fins a dos anys a dones embarassades amb risc d’exclusió social per tal que no avortin, i per altra banda desenvolupar el Proyecto Raquel, consistent en atendre el “síndrome post-aborto” mitjançant un tractament de “sanación” per reconciliar la dona que ha avortat amb Déu.

El diputat provincial de la CUP Edgar Fernández, ha denunciat que aquest servei està a càrrec d’una ordre religiosa i només compte amb una treballadora social, el que tenint en compte la descripció del servei que fa el propi web de Llar Natalis i del Proyecto Raquel, el porta a concloure que “l’objectiu d’aquest projecte no és atendre amb criteris professionals la situació d’aquestes dones, sinó intentar impedir que aquestes dones puguin avortar, encara que després les criatures hagin de ser adoptades, ja que només s’assegura la manutenció d’aquestes dones durant un màxim de dos anys”.

Fernández considera especialment greu que aquest servei s’estigui finançant amb diners públics, ja que “la derivació per part dels serveis socials del Consell Comarcal del Tarragonès i diferents ajuntaments a Llar Natalis atempta directament contra els drets fonamentals d’aquestes dones”, motiu pel qual han anunciat que demanaran una reunió amb el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya per informar-los d’aquests convenis de col·laboració.

Per la seva banda, la regidora Laia Estrada ha denunciat que els propis estatuts d’aquesta Fundació reconeixen el caràcter estrictament religiós d’aquest servei “que fins i tot organitza un funeral perquè quan la dona que ha avortat mori es pugui retrobar amb l’embrió al cel” i, ha posat en qüestió si realment les institucions públiques són conscients de la naturalesa del que implica per a la vida de les dones la Llar Natalis i el Proyecto Raquel.

Per aquest motiu, la CUP ha iniciat conjuntament amb Cau de Llunes, organització feminista de Tarragona, una campanya de denúncia pública i sensibilització sobre aquest tema, així com també, han anunciat que han posat una denúncia a l’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius per tal que realitzin les gestions oportunes amb les administracions públiques competents.

Per últim, la CUP demanarà al Ple d’aquest divendres a la Diputació que revisi el finançament públic cap a l’Arquebisbat de Tarragona per evitar que s’atempti contra els drets fonamentals de les persones, així com també portaran la mateixa moció a la resta d’institucions públiques que col·laboren amb aquest projecte de l’Arquebisbat.