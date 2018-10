Nomenclàtor

La CUP Deltebre recull 165 signatures per eliminar el nom franquista «c/ Capitán Cortés» del poble

Des d'avui, "L'Alcalde Lluís Soler té damunt la seva taula del despatx 165 signatures, la resposta del Síndic de Greuges de Catalunya i un informe del secretari municipal del Deltebre exigint que eliminin el nom franquista Capitán Cortés del carrers de Deltebre i, si no fa cas, hi tindrà un contenciós administratiu"

Aquestes han estat les paraules de la CUP avui quan han fet entrada, via instància, de les 165 signatures recollides en 26 dies per tal d’exigir que l’Ajuntament de Deltebre elimini el nom franquista del carrer Capitán Cortés. La iniciativa va sorgir després que la CUP Deltebre iniciés diferents vies legals per fer complir els acords del Ple, aprovant una moció del 2016 per aquest fet, i fer complir amb la llei de memòria històrica.

Una de les mesures va ser un Requeriment directe a Lluís Soler Panisello exigint-li la retirada del nom franquista del nomenclàtor municipal i, en resposta de 20 de juliol, l’alcalde va justificar-se dient que tot i que l’ajuntament tenia la intenció de canviar el nom, volien fer un procés de pedagogia amb els veïns i veïnes del carrer ja que tenien 32 signatures demanant que no es canviés el nom. A aquesta resposta, Pere Magrané, membre de la CUP Deltebre ha declarat que «la millor pedagogia front el franquisme i feixisme és mostrar tolerància zero cap a tot allò que exalti la dictadura militar i, eliminar l’homenatge de Deltebre a la figura del franquista Santiago Cortés era la millor manera». A més, a sentenciat que «ara l’alcalde disposa de 165 signatures de veïns i veïnes que li exigeixen la retirada del nom del carrer».

Una altra de les mesures iniciades va ser presentar una Queixa al Síndic de Greuges de Catalunya. En resposta del Síndic de 10 d’octubre, Rafel Ribó concloïa que «cal tenir en compte que la retirada de símbols franquistes a l'espai públic és una obligació establerta a l'article 15.1 de la Llei 52/2007, del 26 de desembre, i que no es pot sotmetre ni condicionar a la voluntat dels veïns del municipi o a altres condicions no previstes a la norma esmentada.” A més acabava dient que «quedo a l'espera que l'Ajuntament de Deltebre doni resposta a les consideracions precedents i m'informi de les mesures adoptades i les previstes per fer efectiu el canvi de nom del carrer Capità Cortés de Deltebre.»

La tercera de les mesures va ser demanar un informe al secretari municipal de l’ajuntament qui, en resposta de 28 de juny, afirmava que «és l’ajuntament de Deltebre qui ha de prendre les mesures oportunes per la retirada de simbologia d’exaltació de la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura».

En acabar, la CUP Deltebre ha responsabilitzat, no només a l’alcalde Lluís Soler i tot l’Equip de Govern de PDECAT, sinó també als partits polítics de l’oposició (Compromís d’Esquerres i Esquerra Republicana de Catalunya) del fet que avui, Deltebre, continuï homenatjant a un franquista i continuï incomplint la llei de memòria històrica que obliga als ajuntaments a retirar la simbologia franquista dels carrers.

Per altra banda, la CUP Deltebre ha volgut agrair especialment la implicació dels veïns i veïnes de Deltebre imprimint-se fulls de recollida i participant activament de la campanya recollint signatures entre la seva gent.