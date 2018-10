Fira Tàrrega

La CUP presenta esmenes al proces de selecció de la plaça de direcció executiva de Fira Tàrrega

A l'última reunió del Consell d'Administració de Fira Tàrrega celebrat dilluns 22 d'octubre, la CUP de Tàrrega va fer constar observacions i esmenes al text inicial on es recullen les bases pel proces de selecció de la plaça de direcció executiva de Fira Tàrrega.

La formació va observar que dins l'apartat “valoració de les competències professionals requerides” es podien assolir fins a 20 punts en el concurs. “Preguntats els membres del consell a què feia referencia aquest apartat, se'ns va respondre que es tractava del currículum dels candidats”.

La observació que van fer els membres de la formació “està relacionada amb el fet que tenint en compte l'alta puntuació que això suposa, no hi havia cap detall dels criteris per a la seva correcta valoració. Per contra, a l'apartat de mèrits específicament relacionats amb el lloc de treball i que en aquest cas si que es troben desglossats, es poden assolir com a màxim 8 punts”. Així mateix també van proposar que aquests criteris fossin “suficientment clars i objectius” per evitar malentesos i reclamacions posteriors que poguessin comprometre tot el concurs.

Anteriorment, des d'aquesta mateixa formació ja havien presentat propostes en relació a la composició de tres vocals, professionals del sector, integrants de la comissió de valoració per cobrir la plaça de director artístic. Des de la CUP es va demanar que es determinés qui nomenaria aquests vocals.

Cal recordar que és l'Ajuntament qui fa la contractació del personal que treballa a Fira Tàrrega, i que és el Consell d'Administració de Fira Tàrrega qui els ratifica. En aquesta ocasió, la plaça de direcció executiva serà coberta mitjançant un concurs públic i és la Junta de Govern Local del consistori qui té la potestat per decidir la metodologia a seguir per cobrir aquestes places.