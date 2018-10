La CUP-Crida per Girona vol unes ordenances fiscals progressives i amb més compromís social i ambiental

La CUP-Crida per Girona ha fet públic el seu posicionament de cara a les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Girona de cara al 2019. Els cupaires consideren que les ordenances que pretén aprovar el govern són les més “conservadores i liberals” dels darrers anys, i han criticat que l’equip convergent hagi presentat una proposta “tancada i sense marge temporal per a la negociació”. En aquest sentit, aposten per uns impostos, taxes i preus públics que avancin amb valentia cap a la progressivitat fiscal i que accentuïn el compromís social i ambiental, per atendre la situació socioeconòmica de bona part de les gironines i dels gironins, i entomar els principals reptes que té la ciutat.

El grup municipal s’ha mostrat especialment crític amb els privilegis que proposa el govern per a grans empreses i promotors privats de festivals, com ara la nova exempció de taxes per a grans esdeveniments, o l’eliminació de la taxa per a la instal·lació de banderoles als fanals. També han deplorat que les ordenances no incorporin mesures que el govern s’havia compromès a tirar endavant, com la nova taxa per als autobusos turístics o les subvencions a l’IBI per als habitatges de la borsa de lloguer social. Finalment, s’han mostrat contraris a la decisió de fer una exempció de pagament al Girona FC de les despeses dels operatius policials amb motiu dels partits a Montilivi, que podrien ascendir a 70.000€ anuals.

Com a alternativa a les propostes del govern convergent, els cupaires proposen crear una taxa per gravar els pisos buits, explorar fórmules per reduir els beneficis fiscals a les organitzacions religioses, bonificar l’IBI a locals amb activitat cultural; o millorar les bonificacions per a promoure l’ús de la deixalleria i fer compostatge casolà. Altres mesures proposades són impulsar la revisió cadastral pendent; eliminar les bonificacions de què gaudeixen determinades empreses per a l’ús d’equipaments municipals; I aplicar mesures de progressivitat a l’escola municipal de música.

Finalment, la CUP-Crida per Girona també ha demanat aplicar criteris de transparència i particicipació ciutadana en les ordenances, amb mesures com ara la celebració d’una audiència pública, una campanya informativa per fer-ne arribar el contingut al conjunt de la ciutadania gironina, o un apartat al web municipal amb informació accessible i comprensible sobre els diferents impostos, taxes i preus públics.